Zamanand für den Klimaschutz

Münchens größtes Straßenfest macht im September die Ludwig- und Leopoldstraße wieder autofrei.

Mit dem Zamanand Festival planen ehemalige Akteure des Streetlife-Festivals in Kooperation mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz und M-net eine Neuauflage des beliebten Festivals im September. Vom Odeonsplatz bis rings um das Siegestor heißt es dann: Herzlich willkommen im Land Zamanand! Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz bilden weiterhin die Schwerpunkte.

Nach zweijähriger Coronapause und durch die Umorientierung des Streetlife-Veranstalters Green City e.V., der in Zukunft andere Schwerpunkte setzen möchte, darf sich München wieder über ein autofreies Wochenende auf der Ludwig- und Leopoldstraße freuen. Der Countdown zum Zamanand-Festival läuft. Dank der Initiative ehemaliger Streetlife-Organisatoren läuft die Planung bereits auf Hochtouren. Oberbürgermeister Dieter Reiter übernimmt, wie auch zuvor, die Schirmherrschaft.

Mit dem Zamanand Festival stehen die Veranstalter*innen in Kooperation mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz und dem Sponsoring-Partner M-net weiterhin für soziale sowie kulturelle Vielfalt und infolgedessen für ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit.

Am Konzept ändert sich wenig, und es ist ein vielfältiges, kostenfreies Angebot für die Münchner Bürger*innen geplant. Rund um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz laden lokale Künstler*innen, Initiativen und Unternehmen mit verschieden Aktionen zum Dialog mit den Besucher*innen und zur gegenseitigen Vernetzung ein.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz unter Leitung von Christine Kugler fungiert als Mitveranstalter und wird das Festival mit vielfältigen Inhalten bereichern.

Mit der M-net Telekommunikation GmbH, Deutschlands erstem klimaneutralen Telekommunikationsanbieter, konnte ein passender Sponsoring-Partner für die Veranstaltung gewonnen werden:

Wir freuen uns, Teil des Zamanand Festivals zu sein, denn als regionales Unternehmen liegt uns die Verbindung der Menschen aus der Region besonders am Herzen. Unser Ziel ist eine lebenswerte Heimat, und dazu zählt als entscheidender Baustein der Beitrag zum Klimaschutz in der Region, so wie ihn das Zamanand Festival auch in diesem Jahr leistet.