Die neuen Chefs vom Platzl: Wirte-Trio feiert Neueröffnung in Ex-Schuhbeck-Lokal

An einem der touristischsten Plätzen der Stadt wollen Uli Springer, Dino Klemencic und Friedemann Findeis, die drei neuen Platz(l)-Hirsche, wieder die Einheimischen anlocken: Das „Ornella“ soll eine Location für die Münchner werden.

München – Aus dem ehemaligen „Schuhbecks Orlando“ ist das „Ornella“ geworden. Alfons Schuhbeck, der kurz vor der Eröffnungs-Party noch am Platzl gesichtet worden war, schaute dann doch nicht auf ein Glaserl vorbei – obwohl immer wieder das Gerücht kursierte, dass er sich das nicht nehmen lassen würde.

Dafür kamen 500 andere VIP-Gäste. Denn die drei neuen Wirte sind in München keine Unbekannten: Uli Springer betreibt unter anderem das „Café Reitschule“ und „The Grill“, Dino Klemencic ist für das „Koi“ verantwortlich, Friedemann Findeis ist Inhaber der „L‘Osteria“-Kette.

Die drei verstehen sich nicht als Nachfolger des verurteilten Schuhbeck: „Wir sind eine neue Generation Wirte, die hier neue Akzente setzen.“ Deshalb ist das Ornella auch nicht einfach ein weiterer Italiener in der Stadt (Friedemann Findeis: „Dafür gibt es schon zu viele.“), sondern setzt auf Aromenvielfalt. Der Stil ist italienisch-japanisch. So kann man beispielsweise eine Pinsa (um die 20 Euro) mit Thunfisch und asiatischem Senfkohl belegt ordern oder mittags Bento-Boxen (ab 22 Euro) bestellen.

Auf die Gerichte war Leihhaus-Inhaber Thomas Käfer, Bruder von Michael Käfer, sehr gespannt: „Unter dieser Kombination kann ich mir noch gar nichts vorstellen.“

Auch Kollegen kamen zur Eröffnungsparty. Haberl-Gastronomie-Inhaberin Antje Schneider wünscht dem Trio „viel Glück“. Die Wirtin ist überzeugt, dass „die Neuen dem Platzl guttun werden. Sie sind Gastronomen, die Gefühl für die Örtlichkeit haben“. Das glaubt auch Hofbräuzelt-Chefin Silja Schrank-Steinberg: „Ich bin mir sicher, dass das Lokal ein Erfolg wird.“

Mitgefeiert hat auch der ehemalige Fußball-Star Claudio Pizarro mit Freunden. Den ganzen Abend an seiner Seite: Manuel Neuers Ex-Frau Nina Weiss. Die Gruppe hatte sichtlich viel Spaß. So wie die übrigen Gäste des Abends. Darunter Modelagent Peyman Amin, Moderatorin Lisa Loch und Designerin Sonja Kiefer.

Geschichtsträchtig: Das Orlando-Haus

Das Orlando-Haus am Platzl ist ein Münchner Baudenkmal. Es wurde um 1900 nach Plänen des Münchner Architekten Max Littmann im Stil der Neo-Renaissance errichtet. Auch der Entwurf des Hofbräuhauses stammt von Max Littmann. Der Name Orlando-Haus geht auf einen der berühmtesten Komponisten der Renaissance zurück: Orlando di Lasso (um 1532–1594). Der Musiker stammte ursprünglich aus Belgien, leitete aber ab 1564 die Münchner Hofkapelle. Orlando di Lasso wohnte im 16. Jahrhundert am Platzl. Die Grundfesten des Orlando-Hauses gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Nach der Fertigstellung des Baus 1899 eröffnete im Orlando-Haus das „Orlando-Café“, ein Kaffeehaus im Wiener Stil. 2007 übernahm Alfons Schuhbeck das Haus unter dem Namen „Schuhbecks Orlando“, das jetzt nach dem Umbau als „Ornella“ am Platzl wiedereröffnet wurde.