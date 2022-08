Programm der European Championships heute: Bands, Wettkämpfe und Mitmachevents

Der Montag im Überblick

Von Felix Herz schließen

Die European Championships 2022 gehen weiter. Eine tolle Mischung aus Sport, Musik und Mitmachevents bietet auch der Montag.

München – Die European Championships 2022 in München begeistern, zahlreiche Zuschauer verfolgen vor Ort oder vor dem Fernseher die spannenden Wettkämpfe oder tollen Konzerte. Und von diesen gibt es mehr als genug: Auch am heutigen Montag, 15. August und in München ein Feiertag (Mariä Himmelfahrt), ist das Programm brechend voll mit Sport, Musik und mehr. Vieles davon ist kostenlos, andere Events werden restlos ausverkauft sein. Vor allem die Leichtathletik-Wettkämpfe im Olympiastadion werden ein Highlight.

Die meisten Wettkämpfe und Veranstaltungen finden auch heute wieder im Münchner Olympiapark statt. Daher folgt hier nun das Programm der Veranstaltungen im Olympiapark, dann folgen die Events im restlichen Stadtgebiet.

Programm der European Championships am Montag (15. August) im Olympiapark

Hier eine Auswahl der spannendsten Mitmachevents im Olympiapark:

9.30 bis 10 Uhr, Workout auf der Außenterrasse der BMW-Welt : Hier gibt‘s ein 30-minütiges Workout mit einer Blackroll. So kann jeder aktiv in den Tag starten.

: Hier gibt‘s ein 30-minütiges Workout mit einer Blackroll. So kann jeder aktiv in den Tag starten. 11 bis 22 Uhr, Partner Roof, Handwerkerdorf: Der Weg ins Handwerk – Berufe und Einstiegsmöglichkeiten können vor allem Jugendliche hier hautnah kennenlernen und erleben.

Der Weg ins Handwerk – Berufe und Einstiegsmöglichkeiten können vor allem Jugendliche hier hautnah kennenlernen und erleben. 11 bis 20 Uhr, Kids Roof, FreizeitSport München – Spielaktionen : Ein breites Angebot mit Spielen, Sport und Spaß für Kinder. Hier können sie sich ausprobieren, Spaß haben und Neues kennenlernen.

: Ein breites Angebot mit Spielen, Sport und Spaß für Kinder. Hier können sie sich ausprobieren, Spaß haben und Neues kennenlernen. 12 bis 13.30 Uhr, Art Roof, Fotografie-Workshop: von Munich Street Collective. Hobbyfotografen und jene, die es werden wollen, bringen hier ihre Fotografie-Skills auf ein neues Level.

von Munich Street Collective. Hobbyfotografen und jene, die es werden wollen, bringen hier ihre Fotografie-Skills auf ein neues Level. 18 bis 19.30 Uhr, Creative Roof, Amazonen Gathering: An der Seite von atemberaubenden Frauen kann man hier auf Entdeckungsreise in den eigenen Körper gehen.

Musik-Programm auf dem Central Roof und dem Creative Roof im Olympiapark am Montag (15. August)

12.45 bis 13.15 Uhr, Central Roof: Bayrisch zünftig bunt - Donaugau / Gauplattlergruppe

13 bis 17 Uhr, Creative Roof: Funky Francis – Glamour und afrikanische Lebensfreude gibt es von DJ Funky Francis hier auf die Ohren.

– Glamour und afrikanische Lebensfreude gibt es von DJ Funky Francis hier auf die Ohren. 17.30 bis 18.30 Uhr, Creative Roof: Moon Mates – Für Fans von atmosphärischem Indie-Pop mit souligen Beats und verträumten Harmonien.

– Für Fans von atmosphärischem Indie-Pop mit souligen Beats und verträumten Harmonien. 19.15 bis 19.45 Uhr und 20.15 bis 21.45 Uhr, Creative Roof, erlebe.bayern Festival – Zuerst trägt RIA REISER niederbayerische Mundart als Rapperin vor, dann folgen Marcel Engler und Jens-Peter Abele, die Alphorn, Hackbrett und Blechblasinstrumente mit Elektro-Beats und bayrischer Mundart kombinieren.

Programm der European Championships am Montag (15. August): Die Wettkämpfe

Die sportlichen Wettkämpfe am Montag haben es in sich – und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch einige Entscheidungen stehen an, Medaillen werden vergeben und spannende Duelle ausgetragen. Am Montag finden in München Wettkämpfe im Bahnradsport, Beachvolleyball, Leichtathletik, Sportklettern und Tischtennis statt.

9.30 Uhr bis ca. 19.20 Uhr , Rudi-Sedlymayer-Halle: Viele Duelle der Gruppenphase bei den Athletinnen und Athleten im Tischtennis. Spannender Abschluss des Tages: Das Mixed-Doppel-Finale.

, Viele Duelle der Gruppenphase bei den Athletinnen und Athleten im Tischtennis. Spannender Abschluss des Tages: Das Mixed-Doppel-Finale. 10 Uhr bis ca. 21.48 Uhr , Olympiastadion: Zahlreiche Leichtathletik-Disziplinen, unter anderem mit dem Zehnkampf der Männer, dem Marathon-Finale der Frauen und Männer, sowie dem Finale des Kugelstoßens der Männer und Frauen.

, Zahlreiche Leichtathletik-Disziplinen, unter anderem mit dem Zehnkampf der Männer, dem Marathon-Finale der Frauen und Männer, sowie dem Finale des Kugelstoßens der Männer und Frauen. 12 Uhr bis ca. 20.45 Uhr , Messe München: Bahnradsport-Wettkämpfe und einige Medaillenevents.

, Bahnradsport-Wettkämpfe und einige Medaillenevents. 14 Uhr bis ca. 15.45 Uhr, Königsplatz : Das Sportklettern steht am Montag im Zeichen der Geschwindigkeit. Auf die Qualifikation der Frauen und Männer folgt direkt das Speed Frauen Finale und das Speed Männer Finale.

: Das Sportklettern steht am Montag im Zeichen der Geschwindigkeit. Auf die Qualifikation der Frauen und Männer folgt direkt das Speed Frauen Finale und das Speed Männer Finale. 17.15 Uhr bis ca. 21 Uhr, Königsplatz: Verschiedene Spiele der Gruppenphase der Frauen im Beachvolleyball. Gruppe A und Gruppe G sind an der Reihe.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per E-Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich jetzt an!

Das sind die acht European Championships-Standorte in München