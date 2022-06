„Einfach nur Chaos“: München-Pendlerin sitzt auf Heimfahrt mit S-Bahn fünf Stunden an Bahnsteig fest

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Mehrere Stunden brauchte Irina Fuchs mit der S-Bahn für den Heimweg nach Buchenau. Die Münchner Pendlerin ist stinksauer und berichtet von chaotischen Zuständen.

München – Irina Fuchs arbeitet im Osten der Stadt und lebt im Westen von München. Wie viele andere pendelt sie deshalb jeden Tag. Eine Stunde braucht sie von Tür zu Tür: von daheim in Buchenau (Kreis Fürstenfeldbruck) bis zum Labor am Leuchtenbergring, in dem sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt ist.

München: Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke – Pendlerin erlebte „einfach nur Chaos“

Statt einer war Irina Fuchs am Mittwoch (8. Juni) aber fünf Stunden unterwegs! Was sie wegen der Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke erlebte, sprengt für die 49-Jährige jeden Rahmen. „Das war schlimm“, sagt sie über die Szenen, die sich an den S-Bahnhöfen abspielten: „Einfach nur Chaos.“

An diesem Tag hatte die Buchenauerin gegen 16 Uhr Feierabend, freute sich auf schöne Stunden mit ihrem Lebensgefährten Alexander Deecke. Dass sie erst um 21 Uhr daheim sein sollte, ahnte sie da noch nicht. Was los ist, wurde ihr mit einem Schlag klar, als ihre S4 nicht nach Geltendorf fuhr, sondern in Laim Endstation war. Der Bahnsteig: völlig überfüllt. Massen von Menschen traten sich auf die Füße.

„Alle waren so nervös. Ich hatte zum ersten Mal Angst, ins Gleis zu fallen“, sagt sie angesichts des Gedränges. Fuchs flüchtete eine Station zurück zum Hirschgarten, wo sie für lange Zeit festsaß. Wann es weitergeht und was eigentlich los ist, blieb unklar. Irgendwann hieß es, dass Personen im Gleis waren.

Die S-Bahn München hatte kürzlich mit großen Verspätungsproblemen zu kämpfen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Chaos bei S-Bahn München: Verantwortliche nennen „Kinder im Gleisbereich“ als Grund

Eine Information, die die Pressestelle der S-Bahn auf Anfrage bestätigt: „Am Mittwochabend musste der Zugverkehr im Bereich Pasing vorübergehend gestoppt werden, weil Kinder im Gleisbereich gesichtet worden waren.“ Ein Einsatz, der zur Sperrung der gesamten Stammstrecke führte.

Informationen über die Anzeigetafeln am Bahnsteig bekamen die Fahrgäste laut Fuchs nicht. „Da waren Schwangere und Kinder, die dringend zur Toilette mussten“, erinnert sie sich an das Durcheinander. „Ich war fix und fertig“, sagt Irina Fuchs. Und irgendwann nur noch froh darüber, doch noch daheim angekommen zu sein.

„Es kann nicht sein, dass jemand über fünf Stunden auf die S-Bahn wartet - und das bei einem Acht-Stunden-Tag“, sagt ihr Lebensgefährte verärgert. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste und möchten uns dafür entschuldigen“, heißt es vonseiten der S-Bahn.