Verdacht des versuchten Totschlags in Neuhausen: Mann liegt blutend in U-Bahnhof - Zeugen handeln sofort

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

In München kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der schwer verletzte Mann musste auf Grund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

München - Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden am vergangenen Sonntag, den 9. Oktober. Gegen 5.10 Uhr, so die Angaben der Polizei, riefen Zeugen den Polizeinotruf, nachdem sie am Bahnsteig des Münchner U-Bahnhofs Mailingerstraße zwei sich schlagende Männer gesehen hatten. Die Zeugen gaben außerdem an, dass der verletzte Mann bereits am Boden liege und blutende Verletzungen habe.

München: Versuchtes Tötungsdelikt in Neuhausen - Opfer lag blutend in U-Bahnhof

Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur U-Bahn Mailingerstraße beordert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten 48-jährigen bulgarischen Staatsbürger, der sofort vom Rettungsdienst wegen seiner schweren Kopfverletzungen behandelt wurde und danach in Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Mehrere Zeugen hatten bei der Auseinandersetzung eingegriffen und versucht, die beiden Personen zu trennen.

Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger kroatischer Staatsbürger konnte von den Beamten noch vor Ort wenige Minuten nach ihrem Eintreffen widerstandslos festgenommen werden. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen.

