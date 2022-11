Großeinsatz! LMU-Student mit Waffe in Vorlesung ‒ er ist wohl ein Politiker-Sohn: CSU-Mann reagiert

Von: Phillip Plesch

An der Ludwig-Maximilian-Universität in München gab es am Dienstagvormittag einen Großeinsatz der Polizei. Grund war eine mögliche Bedrohungssituation.

Update, 17.14 Uhr: Inzwischen soll auch die Identität des Studenten bekannt sein. Laut Bild.de soll es sich bei dem Waffenträger um den Sohn des CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner (49) aus Kronach (Franken) handeln. Dieser sagte im Gespräch mit der Zeitung: „Julian ist 18, hat seine eigene Persönlichkeit.“ Und weiter: „Er hat sein eigenes Leben, der Julian. Ich werde mich mit ihm treffen und mit ihm darüber reden.“

Update, 13.55 Uhr: Die Polizei nennt auf Nachfrage weitere Details zu dem Fall. Bei dem Festgenommenen handelt es sich demnach um einen 18-jährigen Studenten. Die Waffe, die der junge Mann in einem Halfter trägt, ist eine Schreckschusswaffe, für die er auch einen sogenannten kleinen Waffenschein hat.

Neue Details: Student wieder auf freiem Fuß

Laut Polizei konnte der Student glaubhaft vermitteln, dass er aufgrund einer abstrakten Angst, die er täglich verspüre, das Bedürfnis habe, sich selbst zu schützen. Demnach gibt es seitens der Polizei keinen weiteren Handlungsbedarf.

Update, 12.28 Uhr: Neuen, bisher von der Polizei unbestätigten Informationen nach handelte es sich bei dem Bewaffneten um einen Studenten in einer Wirtschaftsvorlesung. Nach Angaben aus dem Hörsaal sei Studenten im Auditorium die Waffe aufgefallen, während der Kommilitone im Stehen mit dem Dozenten sprach. Es gibt ein Foto, das die Szene zeigen soll:

Auf dem Bild soll der Kommilitone zu sehen sein, welcher für die anderen Studenten im Hörsaal deutlich sichtbar eine Waffe trägt.

Als die Kommilitonen des Waffenträgers die Schusswaffe entdeckten, riefen sie die Polizei. Fahnder in zivil kamen dann in den Hörsaal und nahmen den Mann dem Vernehmen nach fest.

Erstmeldung, 12.08 Uhr: München - Großeinsatz am Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU): Am Dienstagvormittag vor 11 Uhr waren über zehn Streifen der Münchner Polizei rund um den Geschwister-Scholl-Platz im Einsatz. Nach ersten Meldungen war ein bislang nicht näher beschriebener Täter mit einer Waffe im Universitätsgebäude unterwegs.

Studenten vor der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München.

Um wen es sich dabei handelt, konnte die Polizei bisher noch nicht mitteilen. Ebenfalls unklar ist, um welche Art von Waffe es gehen soll und welche Hintergründe den Unbekannten dazu bewogen haben könnten. Bewegte er sich auf einen Hörsaal zu, war er auf der Suche nach einer bestimmten Person? Alles Fragen, die die Polizei nun klären wird.

Mutmaßlicher Täter noch in der Uni gefasst

Die gute Nachricht: Vonseiten der Polizei gab es bereits eine erste Entwarnung. Der mutmaßliche Bedroher sei innerhalb der Universität von den Beamten festgenommen worden. Und niemand soll zu Schaden gekommen sein.

Durch den Einsatz kam es rund um die Universität zu Behinderungen im Straßenverkehr. Doch die Lage beruhigt sich zusehends.