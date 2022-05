„Befeuert“: Gewittercluster rollen bedrohlich auf München zu – DWD spricht von „starken Gewittern“

Von: Felix Herz

Eine ungewöhnliche Wetterlage könnte München teils heftige Unwetter am Freitagmorgen bescheren. Erste Gewitter zogen bereits am Donnerstagabend über die Isarmetropole hinweg.

Update vom 12. Mai, 21.44 Uhr: Die Warn-App NINA warnt jetzt auch vor „schwerem Gewitter mit heftigen Starkregen und Hagel“. Hier werden für die Region München Niederschlagsmengen von 30 Liter pro Quadratmeter pro Stunde vorhergesagt. Dazu kann es Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 85 km/h geben. Die Hagelkörner können einen Durchmesser von bis zu zwei Zentimeter erreichen. Die Warnung gilt noch bis 23.30 Uhr.

Update vom 12. Mai, 21.25 Uhr: Es ist so weit. Die Gewitterwolken ziehen über Bayern hinweg. Zwischen Nürnberg und den Alpen kann es örtlich ordentlich duschen. Der DWD gibt Warnstufe 2 aus. Im genauen Wortlaut heißt es: „Amtliche Warnung vor starkem Gewitter: Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel.“ München liegt genau im Zentrum des Unwetters.

Update vom 12. Mai, 13.30 Uhr: Die Gewitterzellen bewegen sich weiter bedrohlich auf München zu. In seinem Warnlagebericht kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke Gewitter, Starkregen und Hagel für Südbayern an – am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag sei es so weit.

Wetter in Bayern: Starke Gewitter mit Hagel und heftigem Regen erwartet

Im Laufe des Freitags sei dann noch mit einem erneuten Aufleben der Gewitteraktivität zu rechnen. Punktuell sei „unwetterartiger Starkregen“ möglich, sowie „Hagel mit Korndurchmessern bis 2 cm“.

Erstmeldung vom 11. Mai: München – Sommerlich hohe Temperaturen lockten Münchner in den letzten Tagen an die frische Luft. Fahrradfahrer auf den Radlwegen, Badende an der Isar und ein voller Englischer Garten – der Sommer hat Einzug in München gehalten. Für die warme Jahreszeit typisch sind aber auch teils heftige Gewitter – und solche könnten die Landeshauptstadt bevorstehen.

Gewitter aus Frankreich rollt auf München zu – und bildet ein seltenes Phänomen

Wie der Weather Channel auf YouTube berichtet, erwartet Deutschland eine ungewöhnliche Wetterlage in den nächsten Tagen. Um Mitternacht herum würden große Gewitterkomplexe, die sich in Frankreich bildeten, nach Deutschland ziehen. Über Nacht würden sie sich noch verstärken – ein „seltenes Phänomen“, wie es auch im Titel des Videos heißt. Der Grund: „Ein Kurzwellentrog kommt und befeuert diese Gewitter“, erklärt der Meteorologe Jan Schenk.

Auf jeden Fall sei in der Nacht auf Freitag, am folgenden Morgen und am Vormittag mit Starkregen zu rechnen. Das sei ungewöhnlich, da Gewitter meist am Nachmittag oder Abend auftreten würden, so Schenk. Gewittercluster seien möglich, gar eine Superzelle könne auftreten, heißt es auf weather.com. Es sei mindestens mit Starkregen zu rechnen, aber auch Blitz, Hagel und lokale Überschwemmungen lägen im Bereich des Möglichen.

Gewitter aus Frankreich: Was blüht München?

Wetter: Bedrohliche Gewitterkomplexe rollen auf München zu © The Weather Channel Deutschland / YouTube / Screenshot

Auf der Wetterkarte des Weather Channel Deutschlands ist zu sehen, wie die bedrohlich aussehende Wolke auf München zukommt. Den Vorhersagen der Experten zufolge rollt sie am Freitag auch, zumindest teilweise, über München hinweg. Damit könnte es ungemütlich werden, Starkregen, Blitz und Hageln sind möglich. Die volle Wucht der Unwetter aus Frankreich scheint sich aber vermehrt außerhalb der Landeshauptstadt zu entladen.

Für das Wochenende hat Experte Schenk aber noch gute Nachrichten für München: „Das Wochenende wird sehr, sehr schön werden.“ Für Samstag und Sonntag zeigt die Vorhersage für den Süden Deutschlands 22 respektive 24 Grad an. Der Anfang der kommenden Woche wird dagegen wohl wieder etwas nasser werden. (fhz)

