Bahn-Drama an Gleis 14: Giesinger (36) am Hauptbahnhof von Zug überrollt

Beide Unterschenkel amputiert

Von Nadja Hoffmann schließen

Ein 36-jähriger Giesinger stürzt auf die Schienen und wird von einem Zug überrollt. Der betrunkene Mann schwebt nicht in Lebensgefahr, ihm mussten jedoch beide Unterschenkel amputiert werden.

München – Es ist der zweite schwere Bahnhofs-Unfall in München in nur einer Woche. Wieder ist ein Mann ins Gleis gefallen, als ein Zug einfuhr. Der 36-Jährige, der am Donnerstagabend am Hauptbahnhof auf die Schienen stürzte, hatte keine Chance sich noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Er wurde überrollt. Schwer verletzt kam er ins Krankenhaus.

Bahn-Unglück am Münchner Hauptbahnhof: Giesinger von Zug überrollt

Immerhin: Der Mann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ärzte im Krankenhaus konnten den Giesinger retten, mussten ihm aber beide Unterschenkel amputieren.

Der behandelnde Mediziner lobte die Erstversorgungsmaßnahmen der Bundespolizisten: „Durch die schnell ergriffenen Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden die Überlebenschancen des Mannes deutlich verbessert.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Betrunkener stürzt ins Gleis: Schnellbremsung des Zugs kommt zu spät

Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, wie der 36-Jährige dort alleine unterwegs war. Er lief betrunken und stark schwankend über den Bahnsteig. Als er fast am Ende angekommen war, stürzte er ins Gleis.

In der Dunkelheit erkannte der Lokführer des einfahrenden Railjets den 36-Jährigen zu spät. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte er nicht verhindern, dass der Zug den Münchner überrollte. Erst am vergangenen Sonntag stürzte ein Mann am S-Bahnhof Rosenheimer Platz vor einen Zug. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. (nah)