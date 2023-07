Stadtsparkasse München: Preis-Schock für Giro-Kunden

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Neue Giro-Gebühren schockieren Stadtsparkassen-Kunden. © Schlaf

Die Stadtsparkasse München führt neue Modelle für Girokonten ein. Auch Gebühren sind fällig - für Kunden wird es teuer. Wir erklären, wer wie viel bezahlen muss.

Geld sparen bei der Stadtsparkasse München: Das wird mit den neuen und teureren Kontomodellen schwerer! Denn gestern ließ die Bank in einer Mitteilung die Bombe platzen: Demnach gibt es für Neukunden ab kommendem Montag geänderte Modelle für private -Girokonten. Und die können ganz schön ins Geld gehen… Bestandskunden sind ab Oktober von den Änderungen und den neuen Gebühren betroffen - aber nur, falls sie wechseln wollen.

Stadtsparkasse München: Preis-Schock für Giro-Kunden

Die Stadtsparkasse spricht von einem „Baukastensytem“. Das beinhaltet das Basis-Konto „München Giro“. Die Grundgebühr liegt bei 2,95 Euro im Monat. Dazu kommen dann Kosten für einzelne Aktionen, zum Beispiel 1 Euro Gebühr für Überweisungen am Terminal. Zum Basis-Angebot kann man eines von drei Paketen namens „Kompakt“, „Extra“ oder „Premium“ dazubuchen.

München-Giro Kompakt Extra Premium Grundpreis/Monat 2,95 Euro 4,95 Euro 9,95 Euro 11,95 Euro Buchungsposten 0,49 Euro pro Stück 20 pro Monat inkl., danach ab 0,35 € pro Stück 50 pro Monat inkl., danach ab 0,35 € pro Stück alle inklusive Überweisung am Terminal 1 Euro 1 Euro 1 Euro kostenlos Kontoauszug am Auszugsdrucker 0,50 Euro (einer im Monat kostenlos) 0,50 Euro (einer im Monat kostenlos) 0,50 Euro (einer im Monat kostenlos) kostenlos Bargeldauszahlung am Automaten 0,49 Euro 0,35 Euro 0,35 Euro kostenlos

Bei den zwei günstigeren - Kompakt und Extra - kostet eine Überweisung am Terminal ebenfalls 1 Euro. Die Grundgebühr für Kompakt liegt bei 4,95 Euro, für Extra bei 9,95 Euro monatlich. Bei beiden ist jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Buchungsposten inklusive (darunter fällt zum Beispiel jede einzelne Gutschrift, Lastschrift und Kartenzahlung), alles darüber hinaus kostet zusätzlich.

Stadtsparkasse München: Neuer Tarif bei Bargeldauszahlungen fällig

Für eine Bargeldauszahlung am Automaten sind ab Montag im neuen Tarifmodell 0,35 Euro fällig - außer man wählt das Premium-Paket für den Grundpreis von 11,95 Euro monatlich. Dann sind alle Konto- und Bargeld-Sevices inklusive. Bisher kostet ein ähnliches All-inclusive-Konto 8,45 Euro im Monat, die einfache Basis-Variante gibt’s schon für 2,25 Euro.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

In Zeiten hoher Inflation müssen die Münchner nun also auch noch mehr für Bankgeschäfte zahlen - das stößt vielen sauer auf. „Wie drastisch die Stadtsparkasse an der Preisschraube dreht, ist maximal verbraucherunfreundlich“, sagt Horst Biallo, Gründer des gleichnamigen Verbraucherportals. Beim Modell für 4,95 Euro im Monat sind etwa nur 20 Buchungsposten inklusive - die sind schnell erreicht, sagt Biallo.

Die Stadtsparkasse begründet die Änderungen so: Kunden nutzen ihr Konto verschieden intensiv. „Innerhalb dieser Bandbreite gibt es verschiedene Varianten, die unsere drei neuen Kontomodelle abbilden werden“, sagt ein Sprecher der Bank. Biallo kritisiert die Einführung von Gebühren für Leistungen, die selbstverständlich sein sollten. Er sagt: „Betroffenen rate ich dringend, die Bank zu wechseln!“ Es gebe „deutlich bessere Alternativen mit weltweit kostenloser Bargeldversorgung.“

Bestandskunden können ab 1. Oktober zu den neuen Modellen wechseln - müssen es aber nicht, sagt der Sprecher der Stadtsparkasse. Und für Kinder (bis 10), Jugendliche (bis 25) und Studierende (bis 25) gibt es nach wie vor kostenfreie Konten.