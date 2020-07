Szenen aus München ließen aufhorchen: Söder wird deutlich bei Corona-Ansage - „Letzter Appell an alle, die ...“

Pressekonferenz am Montag

von Lukas Schierlinger schließen

Auf einer Pressekonferenz in München hat Ministerpräsident Markus Söder ein klares Statement zum Thema Corona abgegeben. Auch das „leidige Party-Thema“ wurde beleuchtet.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat in München vor Leichtsinn in der Corona-Krise gewarnt.

Der CSU-Politiker warb mit Vehemenz für die Einhaltung der aktuell geltenden Regeln.

Auch das Verhalten der Münchner „Feierbiester“ kam zur Sprache.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach der Corona-Masseninfektion auf einem Bauernhof in Niederbayern ein strenges Einhalten der Regeln zur Bekämpfung der Pandemie angemahnt. „Corona verzeiht keinen Leichtsinn“, sagte Söder am Montag in München.

Corona München: Söder warnt vor Leichtsinn - „Kommt schleichend zurück“

Unvernunft, mangelnde Vorsicht und zum Teil bewusste Verstöße gegen Hygienekonzepte und Regeln seien das Problem. Daher sei das Tragen von Mund-Nase-Schutz ebenso wichtig wie ein Ausbau der Testkapazitäten und gegebenenfalls Quarantäne.

„Corona kommt schleichend zurück, leider aber mit aller Macht“, sagte Söder. Daher sei es wichtig darauf zu achten, dass aus wenigen Fällen nicht schleichend eine zweite Infektionswelle werde. „Vorsicht muss oberstes Gebot bleiben“, sagte der CSU-Chef.

München: Söder zu Corona-Partys - „Letzter Appell an alle, die gerne feiern“

Auf einem großen Gemüsebauernhof in Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau) waren mehr als 170 Erntehelfer bei einer Reihenuntersuchung positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Fast 500 Menschen stehen dort nun unter Quarantäne und dürfen den Betrieb nicht mehr verlassen. Söder kündigt härtere Strafen im Falle von Verstößen an: Statt 5.000 Euro müssen Betriebe künftig 25.000 Euro blechen, wenn sie Hygienekonzepte missachten.

Söder sandte im Zuge seiner Pressekonferenz einen „letzten Appell an alle, die gerne feiern“ : Es sei nun nochmals an der Zeit, ausdrücklich um Vernunft zu bitten. In Bezug auf die Corona-Verordnungen sei allzu oft der Schlendrian eingekehrt. Zuletzt hatten „Feierbiester" erneut für einen Großeinsatz am Münchner Gärtnerplatz gesorgt.

Zu glauben, junge Menschen seien sicher, sei medizinisch naiv, erklärte Bayerns Ministerpräsident. Zudem könnten sie Langzeitschäden haben oder Ältere anstecken.

Hauptbahnhof München: Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer

Söder erneuerte seine Bitte an den Bund, verpflichtende Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten zu etablieren. Zugleich richtet Bayern an mehreren Grenzübergängen zu Österreich auf den Autobahnen freiwillige Teststationen ein - ebenso an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg.

Nötig seien verpflichtende Tests für Rückkehrer an Flughäfen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag in München. Der Bund müsse hierfür den rechtlichen Rahmen schaffen. Bayern bereite alles vor, um dann umgehend starten zu können, sagte er.