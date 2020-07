Mit detailreichem Corona-Konzept: Kultband mischt Biergärten auf - auch Söder hat seine „Finger im Spiel“

Feiern mit Abstand?

Mit halbstündigen Gratis-Konzerten war eine bayerische Kultband in München in Biergärten unterwegs. Die Truppe sorgte für ein Blasmusi-Beben in der Stadt. Doch, es ist noch mehr geplant.

Eine bayrische Kultband ist auf Biergarten-Tournee.

Die LaBrassBanda haben Münchner Biergärten zum Beben gebracht und sind auf Tour.

haben Münchner Biergärten zum Beben gebracht und sind auf Tour. Die Gratis-Konzerte sorgen für Stimmung - allerdings nur mit Abstand.

München - Was wäre der Sommer ohne Biergarten? Ohne Lebensfreude und ohne Musik? Ganz genau, ganz schön fad! Genau aus dem Grund hat die bayerische Kultband LaBrassBanda am Freitag ihre Biergartentour gestartet – 27 Biergärten in sieben Tagen. Freilich ist die Bläsercombo auch bei uns in München aufgetreten. In der Hirschau, im Hofbräukeller, im Seehaus und am Nockherberg ging’s jeweils dreißig Minuten lang rund. Und wie! Schöner hätte der Sommer in der Stadt kaum starten können …

Strahlende Gesichter, ausgelassene Stimmung und fetziger Sound – ja, die Herren von LaBrassBanda haben am Wochenende bewiesen, dass es zum Glücklichsein gar nicht viel braucht. Ein paar zusammengezimmerte Bretter als Bühne, ein Mikrofon und ein schunkelndes Menschenmeer.

München: Darum gibt‘s eine Biergarten-Tour in Corona-Zeiten

„Wir müssen in diesen Zeiten zusammenhalten“, sagte Bandchef Stefan Dettl zum Tour-Auftakt. Da helfe kein Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander. Und ein großes Packerl Vernunft. Trotzdem dürfe bei all den Regelungen, bei all der Ernsthaftigkeit, die Unbeschwertheit nicht verloren gehen. Feiern mit Maske und Mindestabstand? Freilich geht das – und wie!

LaBrassBanda - Musiker touren noch bis Donnerstag durchs Land

Mit einem mustergültigen Hygienekonzept im Kofferraum touren LaBrassBanda noch bis Donnerstag durchs Land. Damit die Musiker bei ihrem Biergarten-Marathon auch rechtzeitig von Stadt zu Stadt kommen und ihr ganzes „Geraffel“ sicher transportiert wird, haben sich die Herren professionelle Hilfe geholt. Und die kann sich sehen lassen! Schließlich wird die Band vom ADAC Südbayern in kultigen Oldtimern durchs Land kutschiert. Mit an Bord – wenn auch nicht persönlich – befinden sich außerdem diverse Schirmdamen und -herren, wie Ministerpräsident Markus Söder oder Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Gastgeberverbandes.

Übrigens: Alle weiteren Biergartentour-Termine finden Sie im Internet unter www.labrassbanda.com. Der Eintritt ist frei! Vergangenen Sommer haben LaBrassBanda mit ihren Fans auf dem Königsplatz den Sommer eingeläutet. Auch die Wirtshauskultur gehört zu Bayern – nach durchschnittlich 80 Prozent Umsatzeinbußen in der Corona-Pandemie sind aber viele Betriebe in der Existenz bedroht. Ein Promi-Video soll helfen.