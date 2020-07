FC Bayern plant Mega-Projekt in Innenstadt: Exklusive Fotos - „Was hier passiert, ist sehr ungewöhnlich“

Startschuss für Mini-Wiesn steht bevor: Über 100 Orte geplant - Gaudi-Atlas zeigt die wichtigsten Hotspots

Das Oktoberfest fällt in diesem Jahr aus - Am Freitag startet in München allerdings der „Sommer in der Stadt“. Hier stellen wir die Attraktionen der Ersatz-Wiesn vor.