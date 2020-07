S-Bahn-Chaos am Morgen: Erhebliche Verzögerungen - einige Züge „müssen leider ausfallen“

Auf der S-Bahn-Stammstrecke in München kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen (Symbolbild).

Zwei Linien umgeleitet

von Marion Neumann

Fahrgäste, die am Dienstagmorgen mit der S-Bahn in München unterwegs waren, brauchten Geduld: Wegen einer Signalstörung kam es zu Verspätungen und Ausfällen.

Auf der Stammstrecke in München kam es am Dienstagmorgen (28. Juli) zu Verspätungen und Ausfällen.

Grund war eine Signalstörung am Marienplatz.

Reisende mussten reichlich Geduld mitbringen.

Update, 7.46 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, konnte die Signalstörung am Marienplatz (siehe Erstmeldung) behoben werden. Bei den S-Bahnen in Richtung München-Pasing kommt es allerdings weiterhin zu Beeinträchtigungen. „Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf den Linien S 3 und S 8 müssen leider entfallen“, heißt es in der Mitteilung.

Weiter wird folgendes mitgeteilt:

Die Linie S 6 Ebersberg - Tutzing wird zwischen München Ost und München Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die „Halte Berg am Laim“ und „Leuchtenbergring“ entfallen.



Die Linie S 8 Flughafen - Herrsching wird zwischen München Ost und München Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

München: Ausfälle und Verspätungen bei S-Bahnen auf der Stammstrecke - Pendler brauchen Geduld

Erstmeldung vom 28. Juli, 07.05 Uhr:

München - Pendler und andere Fahrgäste brauchen aktuell Geduld: Wegen einer Signalstörung am Münchner Marienplatz müssen Reisende in Richtung Pasing auf der S-Bahn-Stammstrecke am Dienstagmorgen (28. Juli) mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

„Es gibt Verzögerungen von bis zu 15 Minuten“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Die Linien S6 und S8 werden zwischen Ostbahnhof und Pasing umgeleitet. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S8 entfallen.

