Trauer um Münchner Alt-OB Vogel (†94) - Kondolenzbuch liegt im Rathaus aus - Beerdigungstermin noch unklar

Im Münchner Rathaus liegt ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Alt-OB Hans-Jochen Vogel aus. Eine große Trauerfeier dürfte in Corona-Zeiten schwierig werden. Details zur Beerdigung sind noch unklar.

Die Trauer um den Alt-OB Hans-Jochen Vogel in München ist groß.

Im Münchner Rathaus liegt jetzt ein Kondolenzbuch für den Verstorbenen aus.

Ein Termin für die Beerdigung steht noch nicht fest.

München - Am Sonntag ist einer der größten Münchner Politiker für immer eingeschlafen: Alt-Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel starb im Alter von 94 Jahren. OB Dieter Reiter (SPD) trug sich am Montag als Erster ins Kondolenzbuch ein. „Ich trauere um Hans-Jochen Vogel. Mit ihm verliert Deutschland, verliert München einen großen Sozialdemokraten und leidenschaftlichen Politiker. Alle Münchnerinnen und Münchner werden ihn nie vergessen“, schrieb Reiter. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) verabschiedete sich unter anderem so: „Seine visionäre Kraft und sein Streben nach einer gerechteren Gesellschaft haben mich stets beeindruckt.“ Als „Jahrhundert-Münchner“ wurde Vogel einmal tituliert. „Das wohl schönste Attribut für ihn“, wie Reiter meint.

Abschied von Alt-OB Hans-Jochen Vogel - Kondolenzbuch liegt aus

Das Kondolenzbuch liegt im Rathaus im Durchgang zum Prunkhof bis zur Trauerfeier aus. Bürger können sich Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr eintragen. Der Beerdigungstermin steht noch nicht fest. Vogels Eltern sind auf dem Bogenhausener Friedhof begraben.

Reiter hatte Ende November 2019 noch einmal direkten Kontakt mit Vogel, als dieser im Salon des Café Luitpold sein Buch „Mehr Gerechtigkeit“ vorstellte – es war dessen letzter öffentlicher Auftritt. Bis zuletzt in engem Kontakt mit Vogel stand die Münchner SPD-Chefin Claudia Tausend. Am 18. Mai sei der letzte Brief Vogels eingetroffen, danach habe sie noch mit ihm telefoniert. „Ich höre mich besser an, als ich mich fühle“, erinnert sich Tausend an Vogels Worte.

Zu den letzten Besuchern, die zu Vogel in den zwölften Stock des Augustinums gefahren sind, gehörte Norbert Walter-Borjans. Der SPD-Bundesvorsitzende hat Vogel in Februar zum 94. Geburtstag gratuliert. „Er war gesundheitlich angeschlagen, saß im Rollstuhl“, erinnert er sich auf Twitter. Ansonsten sei das SPD-Urgestein ganz der Alte gewesen: „wacher Verstand, klare Werte, präzise, beharrlich“. Vogel wohnte mit seiner Ehefrau Liselotte seit 2006 in der Seniorenresidenz Augustinum – in einer 81-Quadratmeter-Wohnung. Der Alt-OB war der berühmteste Bewohner der Einrichtung. „Sie waren hier zu Hause“, sagt Augustinum-Sprecher Matthias Steiner – und bittet um Verständnis, dass sich das Haus nicht zu dem Trauerfall äußern möchte. Wie alle anderen Heime war auch das Augustinum über viele Wochen wegen Corona geschlossen. Zu Kindern, Enkelkindern und seinem Bruder Bernhard hatte Vogel telefonischen Kontakt gehalten.