Wetter in München: Heißester Tag des Jahres rollt auf die Stadt zu - dann kommt radikaler Temperatursturz

Der Sommer zeigt sich in München bisher wechselhaft. Regelmäßige Gewitter, aber auch sommerliche Tage bestimmen bisher das Sommerwetter - jetzt rollt eine Hitzewelle an.

Der Münchner* Sommer zeigt sich bisher wechselhaft.

Regelmäßig entladen sich kräftige Gewitter über der Landeshauptstadt.

Für das anstehende Wochenende rollt eine kräftige Hitzewelle auf die Stadt zu.

München - Die letzten beiden Jahre werden Münchner wohl vor allem mit einer Witterungsbedingung in Erinnerung haben: Glühende Hitze. Regelmäßig brannte die Sonne über der Stadt und sorgte für Temperaturen weit über 30 Grad. Dieses Jahr zeigen sich die Sommermonate bisher wechselhaft: Ist es mal einige Tage sonnig und warm, dauert es meist nicht lange, bis das nächste Gewitter vor der Tür steht und der Stadt teilweise heftige Unwetter beschert. Zum Wochenende rollt nun aber die erste Hitzewelle an - besonders am Samstag sollte man sich auf extreme Temperaturen einstellen.

Wetter in München: Zum Wochenende kommt die Hitze - Samstag heißester Tag des Jahres

Wer in diesem Jahr beständiges Wetter gesucht hat, hat vergeblich darauf gewartet. In München krachte es im Sommer 2020 bisher in Form von teils schweren Gewittern mit ergiebigem Regen. Für die Wasserwacht München bedeutete das zahlreiche Einsätze - sogar das Bootsfahren auf der Isar musste wegen zu hohen Pegeln und Lebensgefahr verboten werden. Was viele wohl geärgert hat, ist für die Natur ein Segen: Schaut man sich die Bodenfeuchte an, die für die Natur von elementarer Bedeutung ist, zeigen die Bilder vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung: In und um München hat die Natur Bedingungen, von denen sie in den vergangenen Jahren wohl nur geträumt hat.

+ In rot sind trockene Teile gekennzeichnet. Blau und weiß zeigt Gebiete, die mit genug Wasser versorgt sind - wie München. © Screenshot: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung / Dürremonitor

Wetter in München: August startet mit brühender Hitze - dann radikaler Wetter-Wechsel

Das erste August Wochenende zeigt sich jetzt aber von einer für diesen Sommer neuen Seite: In München wird eine Hitzewelle erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst prognostiziert, kommen besonders am Samstag hohe Temperaturen jenseits der 35 Grad auf die Landeshauptstadt zu - das wäre der bisher heißeste Tag des Jahres. Schon am Freitag knackt München die 30-Grad-Marke. Die Hitzewelle ist nach aktuellen Vorhersagen jedoch nicht von langer Dauer.

München: Heftiger Wetter-Wechsel steht bevor - Hitze kommt nur kurz

Schon am Nachmittag und Abend des Sonntag bilden sich Gewitter, die Starkregen und einen radikalen Temperatursturz mitbringen. Waren es am Samstag dann noch 35 Grad, erwartet uns zum Wochenstart in der Spitze satte 10 Grad weniger.

