Von Menschen für Menschen: Warm durch den Winter mit den SWM

Weihnachtslichter an klirrend kalten Abenden, der erste Punsch der Saison, es wird Winter in der Stadt. Auch die SWM sorgen für ein paar Highlights zum Jahresausklang.

Im neuen Service-Magazin M-Puls erfahren Münchner alles, was sie bewegt - zum Beispiel auch, wer dafür sorgt, dass wir im Winter keine kalten Füße bekommen.

Die SWM Netzwerker: München hat Energie

In der kalten Jahreszeit ist es wichtiger denn je, dass wir es immer schön warm haben. Dass Strom und Wärme immer reibungslos fließen, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung. Etwa 1.000 Spezialisten arbeiten jeden Tag Hand in Hand, damit Ihr Alltag angenehm bleibt. Im neuen Service-Magazin der Stadtwerke München stellen sich fünf "Helfer aus dem Hintergrund" vor.

Auch im Winter Energie sparen mit Thermografie

+ Wenn es draußen kalt wird, wollen wir es zu Hause in unseren eigenen vier Wänden kuschelig warm haben. Aber was, wenn sich die Wohnung nicht wirklich warm anfühlt, obwohl die Heizung auf Fünf gedreht ist? Kalte Oberflächen oder sogenannte Wärmebrücken können hier die Übeltäter sein. An diesen Stellen entweicht die wohlige Wärme über schlecht gedämmte Bauteile nach draußen. Aber es gibt eine Lösung: Die Energieberater der SWM machen sich mit dem bildgebenden Verfahren Thermografie auf die Suche nach den "Wärmelecks", erstellen einen ausführlichen Thermografiebericht und empfehlen Ihnen Verbesserungsmaßnahmen. Informieren Sie sich auf: www.swm.de/energieberatung

Stimmungsvolle Stadtrundfahrt: Mit der Tram durch den Advent

+ Auch heuer tingelt wieder die ChristkindlTram durch die Münchner Innenstadt. Mit Glühwein, Kinderpunsch, Leckereien und festlicher Musik läutet die MVG die Vorweihnachtszeit ein. Der Zug fährt bis einschließlich Sonntag, 23. Dezember, montags bis freitags von 15.30 Uhr bis 19 Uhr und an den Wochenenden von 11 Uhr bis 19.30 Uhr. Sie wollen auf den "Weihnachtszug" aufspringen? Die Tram startet alle halbe Stunde am Sendlinger Tor (Brunnenschleife). Vergessen Sie aber nicht, bis spätestens 24 Stunden vor Fahrtantritt online Tickets zu reservieren. Fahrpreise und Reservierung unter www.mvg.de/christkindltram

Schneller unterwegs mit dem Expressbus

In der Winterkälte will niemand lange herumlaufen. Gut, dass zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember eine tolle Neuigkeit kommt: Mit einer neuen Schnellbuslinie bringt die MVG Sie noch schneller und direkter an Ihr Ziel. Der neue ExpressBus X50 verkehrt auf direktem Weg zwischen Moosach Bahnhof und Alte Heide und hält unterwegs nur hier: Pelkovenstraße, Moosacher St.-Martins- Platz, Olympia-Einkaufszentrum West, Oberwiesenfeld, Anhalter Platz, Frankfurter Ring, Schwabing Nord und Studentenstadt. In der ersten Jahreshälfte 2019 wird zusätzlich die Linie X80 zwischen Moosach, Lochhausen, Gröbenzell und Puchheim Bahnhof eingerichtet. So erhalten die dicht besiedelten Gemeinden Puchheim und Gröbenzell erstmals eine direkte Bus-Anbindung an das Münchner U-Bahn-Netz.

Herrliche Hitze in den Saunen der M-Bäder

Wenn Sie trotzdem mal zu kalte Füße bekommen haben, gibt's kaum Schöneres als einen Saunabesuch in einem der M-Bäder. Schwitzen ist Balsam für Körper und Seele. Hier können Sie richtig entspannen, Freunde treffen und auch noch etwas für die Gesundheit tun. Also: auf ins Wellness-Vergnügen:

Montag, 3. Dezember: Damentag im Dantebad

Damentag im Dantebad Samstag, 15. Dezember, ab 18 Uhr: Lichterfest im Südbad - Das ganze Südbad wird zum Saunabereich

Lichterfest im Südbad - Das ganze Südbad wird zum Saunabereich Dienstag, 18. Dezember, 16 bis 22 Uhr: Orientalischer Abend im Prinzregentenstadion

Orientalischer Abend im Prinzregentenstadion Samstag, 22. Dezember, 21 Uhr bis 2 Uhr morgens: Finnische Mitternachtssauna im Michaelibad

Erfahren Sie mehr im neuen Magazin, zum Beispiel auch fünf heiße Tipps für einen tollen Saunabesuch.

