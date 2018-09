Volle Kraft voraus - für die Wiesn und für München

Wiesn, Windkraft und neue Wege: In München werden viele Geschichten erzählt, die diese Stadt so einzigartig machen. Im Service-Magazin M-Puls erfahren Münchner alles, was sie bewegt.

Während der Wiesn pulsiert die Stadt München noch mehr als sonst. Die Stadtwerke München tragen dazu bei, dass die Menschen das Oktoberfest genießen können.

Oktoberfest 2018: Große Zahlen - großes Engagement der SWM

+ Das größte Volksfest der Welt – es ist ein jährlicher Kraftakt für die SWM. 120 Millionen Liter Wasser werden an Bierzelte, Aussteller und Fahrgeschäfte geliefert. 3 Millionen Kilowattstunden Strom werden innerhalb von zwei Wochen auf der Wiesn verbraucht. 6.000 zusätzliche Fahrten legen U-Bahnen und Busse der MVG während der Wiesn zurück und sogar die Rolltreppen legen einen Zahn zu: 0,18 Meter pro Sekunde schneller als sonst fahren die Rolltreppen im U-Bahnhof Theresienwiese. Das sind nur einige der vielen Bereiche, in denen die SWM und ihre Mitarbeiter dafür sorgen, dass die Menschen Münchens "fünfte Jahreszeit" in vollen Zügen und unbeschwert genießen können. Im neuen Magazin berichten Mitarbeiter davon, wo Sie ihrem Beitrag zur Wiesn begegnen.

Mit dem Rad zum Oktoberfest 2018

Wenn die Wiesn in vollem Gange ist, fahren tausende Menschen mit Bus und Bahn zur Theresienwiese. Sie haben keine Lust auf das Gedränge? Dann können Sie doch mal mit dem Rad zur Festwiese fahren. Es muss auch nicht Ihr eigener Drahtesel sein. Über 100.000 Menschen sind schon angemeldet bei MVG Rad, dem Mietrad der Stadt. 2.000 neue Räder und weitere Stationen kommen jetzt hinzu. Dabei wächst das umweltfreundliche System auch in die Regionen hinein. In den nächsten Wochen entstehen zahlreiche MVG Radstationen in mehreren Kommunen im Landkreis München.

USB Ladestationen in Bussen

Viele Menschen nutzen mittlerweile die Online-Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr. Der Service ist praktisch, schnell und modern, aber wenn man im Festzelt ein paar Selfies zu viel geschossen hat, und das Handy nur noch wenig Akku hat, kommt man ins Schwitzen. Die MVG hat deshalb seit dem Sommer 15 Busse mit USB-Ladeanschlüssen im Einsatz und auch in allen neuen Bussen werden die Buchsen verbaut. So können Sie Ihr Smartphone oder Tablet ganz einfach laden – vorausgesetzt Sie haben an Ihr Kabel gedacht.

Stadtwerke München: Mit Windkraft voraus

Natürlich kann sich nicht alles um die Wiesn drehen. Die Ausbauoffensive Erneuerbare Energien der SWM hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Die erste Anlage in einem neuen Windpark in Norwegen steht. Bis 2019 werden es 31 sein, die umgerechnet rund 84.000 Münchner Haushalten mit "sauberem Strom" versorgen. Seit 2008 gehen die SWM mit gutem Beispiel und zahlreichen Anlagen für Erneuerbare Energie voran. Das ehrgeizige Ziel: Bis zum Jahr 2025 wollen die SWM so viel Ökostrom in eigenen Anlagen produzieren, wie ganz München verbraucht. Erfahren Sie mehr im neuen Magazin.

Mit der Tram durch den Englischen Garten

+ Der Verkehr in München wird immer dichter, die Luft muss sauberer werden. Eine Tram-Nordtangente vom Romanplatz über Neuhausen und Schwabing bis nach Bogenhausen soll die U-Bahn entlasten und mehr Menschen aus dem Auto in die Bahn locken. Der Nutzen ist unbestritten, die Planungen sind komplex, obwohl die meisten Gleise sogar schon bestehen. Nur 2,2 Kilometer müssten neu gebaut werden, davon rund 800 Meter im Englischen Garten. Im Magazin erfahren Sie mehr über dieses Projekt und wo Sie darüber mit SWM und MVG diskutieren können.



