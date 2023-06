Start der Erdbeer-Saison: So viel kosten die Früchte heuer auf den Münchner Feldern

Von: Julian Limmer

Frisch und saftig: Beate Gschwend genießt die Erdbeeren. © Oli Bodmer

Die Erdbeer-Saison hat begonnen, auf den Feldern in München herrscht reger Betrieb. Unsere Zeitung hat die Münchner beim Erdbeer-Brocken besucht.

Auf diesen Moment musste Beate Gschwend heuer ein bisschen länger warten als sonst: Die 57-Jährige steht in einer der erdigen Furchen zwischen langen grünen Streifen auf dem Erdbeerfeld in Perlach. Sie greift in eine ihrer drei Schüsseln voller roter Früchte, führt sich eine zum Mund und beißt ab: „Die schmecken genauso, wie Erdbeeren schmecken müssen: sonnengereift, voller Aroma und nicht wässrig.“ Auf den heimischen Feldern schmeckten die Früchte doch noch am besten, sagt sie. Deshalb sei sie gleich zum Start der Saison hergekommen.

Erdbeer-Zeit startet in München heuer etwas später: „Zu kalt und nass“

Mit einer ein- bis zweiwöchigen Verspätung ist in München die Erdbeerzeit gestartet: „Lange war es heuer einfach zu kühl und nass“, sagt Feldbetreiber Christian Lang. Das führte dazu, dass er seine Felder dieses Jahr etwas später für die Pflücker öffnen konnte. Ein Problem, das viele Erdbeerbauern dieses Frühjahr hatten. Vor allem die Nächte seien recht frostig gewesen. Wärme ist für Erdbeeren aber enorm wichtig, um nachzureifen. Dabei entsteht auch die typische rote Farbpracht.

Das Bewirtschaften der Felder sei zudem wegen des Wetters besonders anspruchsvoll gewesen. Das Unkrauthacken oder Stroheinlegen funktioniere nämlich nur bei trockenem Boden gut. Doch dann ging alles schnell: Kurzerhand mussten die Verkaufshäuschen noch aufgebaut und ein Zaun hochgezogen werden, damit die Saison bei Lang starten konnte.

Trotz kleiner Verzögerungen rechnet Lang dieses Jahr mit einer guten Saison. „Es sind viele Blüten auf dem Feld zu sehen, das bedeutet in der Regel viele Erdbeeren“, sagt er. Damit rechnet auch der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE): „Es sieht nach einem guten Erdbeerjahr aus“, sagt Vorstand Simon Schumacher. Die beste Pflück-Zeit sei dann von Juni bis Juli, sagt Lang.

Auf den Feldern von Erdbeer Lang ist zu Saisonbeginn einiges los – Mitarbeiterin Lieselotte Strohmeier freut das. © Oli Bodmer

So viel kosten die roten Früchte in München: Unterschiede bei den Anbietern

Trotz der gestiegenen Energiekosten bleiben die Preise bei ihm dieses Jahr unverändert. Das Kilo Erdbeeren kostet 5,48 Euro. Ein wenig anders sieht auf den Erdbeerfeldern von Familie Wolf (siehe Kasten) aus: Hier stieg der Preis um sieben Prozent auf 6,40 Euro pro Kilo im Vergleich zum Vorjahr. Auf den Feldern von Hofreiter (Kasten) kostet das Kilo je nach Pflückmenge zwischen 5,90 und 11,80 Euro – Auch dort sind seit dem vergangenen Wochenende alle Felder geöffnet.

Auf das Feld von Erdbeer Lang zog es dann gleich zu Beginn viele Pflücker, wie Familie Strohmeier: „Man merkt einfach die Frische! Die Beeren sind einfach sehr fruchtig und süß“, sagt Familienvater Markus Strohmeier (44). Und außerdem sei das Pflücken ein Spaß für die ganze Familie. Seine Mutter, Lieselotte Strohmeier (77), arbeitet im roten Verkaufshäuschen am Feldrand von Erdbeer Lang. Sie findet: „Der Start in die Saison lief super.“

Hier können Sie selber pflücken

Und hier gibt es in München noch jede Menge Pflück-Spaß: Erdbeer Lang betreibt unter anderem Felder in Perlach (Unterhachinger Straße), Taufkirchen (Münchener Straße) und Putzbrunn (Keferloher-Markt-Straße). Das Münchner Feld der Familie Wolf ist in Neuaubing (Hörweg). Hofreiter betreibt Felder unter anderem in Pasing (Blumenauer Straße), Lochhausen und Feldmoching (Feldmochinger Straße). In Obersendling (Wolfratshauser Str.) und Forstenried (Herterichstraße – Kreuzung Waterloostraße) gibt es Felder von Storz Erdbeerkulturen.