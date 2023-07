Streetart in Schwabing: New Yorker Künstler-Duo Faile gestaltet neue Wandmalerei

Von: Isabel Winklbauer

Das Mural an der Schleißheimerstraße trägt den Titel „The Wallstreet Windfall“. © Isabel Winklbauer

Streetart von Weltformat ziert neuerdings die Schleißheimer Straße: An der Hausnummer 144 gestalteten die Künstler des New Yorker Duos Faile die Wand in Richtung Farinelli-Schule.

Zu sehen ist ein Motiv, das mit dem Spruch „Too big to Faile“ (dt: so viel wie „Uns wird schon nichts passieren“) betitelt ist – eine Gesellschaft in Partylaune rauscht darauf in einer Achterbahn in die Tiefe. Zu erkennen sind der „Wolf of Wallstreet“, daneben eine Art Marilyn, weiter hinten ein Politiker mit Wahlkampfhut. Ganz klar, hier steuern Vertreter der westlichen Gesellschaft auf den Abgrund zu. „Mit dem Mural ‚The Wallstreet Windfall‘ ist eine Sehenswürdigkeit entstanden, die künftig internationale Beachtung finden wird“, sagt Sebastian Pohl, der künstlerische Leiter des Vereins Positive Propaganda. „Das Motiv ist typisch für Patrick McNeil und Patrick Miller von Faile, es soll zur Selbstreflexion anregen.“

Dank Positive Propaganda kam das Kunstwerk überhaupt erst zustande. Die Szene-Kenner kommunizierten seit 2016 mit den berühmten Künstlern von Faile , um sie nach München zu holen. Während der zehntägigen Schaffensphase - gearbeitet wurde mit Pinseln und Fassadenfarben sowie ein wenig Sprühtechnik - achteten die Organisatoren gut darauf, dass keine Informationen an die Öffentlichkeit drangen. Man fürchtete Fan-Tourismus aus ganz Europa, der die Arbeiten womöglich beeinträchtigen würde. Jetzt ist das Mural, so der Fachbegriff, fertig, nur die Hebebühne muss noch abtransportiert werden.

Die Hauswand wiederum hat das Kulturreferat vermittelt, sie gehört zu einem Gebäude der Gewofag. „Für München und unsere Wohnbaugesellschaft ist es eine Ehre, dass die Künstler an dieser prominenten Stelle ein neues Street-Art-Werk kreiert haben“, sagt dort Geschäftsführerin Doris Zoller. Ihr Unternehmen hat dem Kunstprojekt zugesagt, ohne das Motiv zu kennen – so ist das üblich bei Street-Art. Kunst und Kultur spielt bei der Gewofag seit jeher eine Rolle: Sie vermietet im Stadtgebiet 39 Ateliers und 52 Atelierwohnungen, „auf Dauer, und das zu einem günstigen Preis“, sagt Zoller.

Auch Kulturreferent Armin Biebl ist angetan. „München ist ein wichtiger Ort für die internationale Street-Art-Szene“, sagt er. „Kürzlich hat hier der Künstler Invader seine berühmten Mosaike angebracht. Und nun war das Kollektiv Faile in der Schleißheimer Straße aktiv. Solche Kunstwerke bereichern den öffentlichen Raum und setzen immer wieder auch gesellschaftspolitische Themen.“ Auch deshalb fördert die Stadt den Verein Positive Propaganda mit jährlich 330.000 Euro. Davon wird unter anderem auch das Amuseum für zeitgenössische Kunst mitfinanziert, das der Verein betreibt.