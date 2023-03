Neue Streikwelle am Montag in München geplant: Verdi verkündet Pläne – OB Reiter genervt

Von: Tanja Kipke

Der ÖPNV in München wurde am Donnerstag und Freitag durch einen Warnstreik lahmgelegt. Am Montag beginnt die nächste Streikwelle. Alle News im Ticker.

Erneuter Warnstreik am Montag geplant: Welche Einrichtungen es in München trifft

Nach Streikwelle: OB Dieter Reiter fordert raschen Tarifabschluss

Alle News zur Streik-Lage in München finden Sie in diesem Ticker.

München – Busse und U-Bahnen standen am Donnerstag und Freitag still. Verdi rief zu ganztägigen Warnstreiks auf, die meisten Fahrer des ÖPNV kamen dem Aufruf nach. Lediglich ein paar Busse waren noch auf Münchens Straßen unterwegs. Auch im restlichen Bayern legte der Streik den ÖPNV lahm. Zum Wochenende lief dann alles wieder seinen gewohnten Weg. Jetzt steht für Montag (6. März) die nächste Streikwelle im Tarifkonflikt an.

Streik in München: Verdi kündigt Pläne für Montag an

Die Gewerkschaft Verdi kündigte zum Wochenstart neuerliche Warnstreiks an. Aufgerufen sind unter anderem die Belegschaften von Krankenhäusern und Stadtwerken, zum Teil auch Straßenreinigung oder Müllabfuhr. Das teilte der bayerische Verdi-Bezirksverband in München bereits am Freitag mit. Nicht nur München, auch weitere bayerische Städte werden vom Warnstreik betroffen sein. Ob auch der ÖPNV wieder komplett lahmgelegt wird, ist noch nicht ganz klar. Von Beeinträchtigungen ist aber auszugehen.

Zum Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, ruft Verdi dann zu Arbeitsniederlegungen in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen auf. Darüber hinaus soll es bis zur dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern Ende März weitere Warnstreiks geben, sagte der stellvertretende Landesbezirksleiter Sinan Öztürk. Die nächste Verhandlungsrunde um Lohnerhöhungen steht erst am 27. März an. Bis dahin müssen sich die Menschen in München und Bayern demnach auf weitere Ausfälle gefasst machen.

Warnstreik in München: OB Reiter fordert raschen Tarifabschluss

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter dringt auf eine schnelle Einigung im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. „Alles ist klar, die Arbeitgeber wissen auch, dass es diesmal ein sattes Lohnplus geben wird und geben muss“, sagte der SPD-Politiker am Samstag (4. März) im BR.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert bezüglich der Warnstreiks einen schnellen Tarifabschluss. © IMAGO/Sven Simon&dpa/Sven Hoppe (Merkur.de-Montage)

Die öffentlichen Kassen seien zwar klamm. Wenn die Streiks nächste Woche weitergingen, habe er volles Verständnis für Bürger, „die es einfach nur nervt“, aber auch für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in einer teuren Stadt wie München. Auch die Landeshauptstadt habe mittlerweile das Problem, Arbeitskräfte zu finden. „Was ich gern anders hätte ist, dass man nicht so viele Streikrunden fahren muss, dass man sich viel öfters zusammensetzt“, sagte Reiter. (tkip/dpa)

