Streit um Badespaß für Kinder: Freier Eintritt in Münchner Freibädern soll wegfallen

Von: Andreas Daschner

Kostenloser Badespaß für Kinder soll nach dem Willen der Kämmerei der Vergangenheit angehören. © Tobias Hase

Kostenloser Eintritt in die Münchner Freibäder: Darüber freuen sich Kinder und Jugendliche seit rund fünf Jahren. Doch damit soll nun Schluss sein – fordert zumindest die Kämmerei. Deren Büros sollen hingegen teuer saniert werden. Die CSU-Fraktion im Stadtrat schimpft über falsche Sparmaßnahmen.

Die Streichliste für den Haushalt 2024 soll am Mittwoch im Stadtrat diskutiert werden. Die Kämmerei setzt dabei den Rotstift an. Neben dem freien Eintritt in die Münchner Freibäder für Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre sollen auch Mittel für den Tierpark Hellabrunn und für das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) gestrichen werden.

Kämmerei-Büros sollen für 100 Millionen Euro saniert werden

Besonders brisant aus Sicht der CSU-Fraktion: In derselben Sitzung, in der die Sparpläne für die bürgernahen Projekte beschlossen werden sollen, will sich die Kämmerei eine 100-Millionen-Euro-Sanierung ihrer eigenen Büros genehmigen lassen. Die CSU/FW-Fraktion lehnt das ab. „Das ist reiner Luxus und vollkommen absurd“, sagte Fraktionssprecher Manuel Pretzl gegenüber unserer Zeitung.

Das historische Gebäude mit den Räumen der Kämmerei zu sanieren, sei ein absoluter Fehler. „Wenn wir es stattdessen in Erbpacht vergeben würden, bekämen wir vielleicht 20 oder 30 Millionen Euro“, so der CSU-Politiker. Für dieses Geld könne man andere Büros mieten und hätte immer noch Geld übrig. Geld, das nach Ansicht der Kämmerei an anderen Stellen offenbar fehlt.

Freier Eintritt müsste mit 600 000 Euro subventioniert werden

Der kostenlose Freibadeintritt für Kinder sei seit der Einführung vor rund fünf Jahren ein großer Erfolg gewesen, sagt Pretzl. Das zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) hat dafür laut CSU auch heuer wieder einen Finanzbedarf in Höhe von 600 000 Euro angemeldet. Die Kämmerei will das nicht genehmigen.

Neues Haus Zwergflusspferde in Hellabrunn auf der Kippe

Auch der Tierpark ist von den vorgeschlagenen Sparmaßnahmen betroffen. Dort sollen die Mittel für den Bau der australischen Geozone sowie eines Zwergflusspferdhauses gestrichen werden. Pretzl dazu: „Die Zwergflusspferde, die es in Hellabrunn schon einmal gab, waren ein echter Publikumsmagnet.“ Ein neues Haus für die Tiere würde seiner Ansicht nach zu einer Steigerung der Besucherzahlen beitragen.

Programm für berufliche und soziale Integration ist laut CSU ein Erfolgsmodell

Auch lehnt die CSU es ab, den Rotstift bei den vom RAW beantragten 2,6 Millionen Euro für das MBQ-Budget anzusetzen. Ziel des Programms ist die berufliche und soziale Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt und Fachkräftesicherung. „Das MBQ ist ein Erfolgsmodell“, sagt Pretzl. Angesichts des derzeit herrschenden Fachkräftemangels sei das Programm nicht nur aus sozialer, sondern auch aus arbeitsmarktpolitischer Sicht wichtig. Die CSU will in der Sitzung Anträge gegen die Sparmaßnahmen stellen.