BMW-Fahrer prallt gegen Schild - als es umfällt und eine Frau trifft, flüchtet er

Ein Mann fuhr in München gegen ein Verkehrsschild. Dieses verletzte eine Frau schwer. (Symbolbild)

Passanten fanden verletzte Frau

von Katarina Amtmann schließen

Ein Mann fuhr mit einem BMW in München ein Verkehrsschild um. Das Schild knickte um und verletzte eine Frau schwer. Die Reaktion des Manns schockiert.

Ein Mann fuhr mit einem BMW gegen ein Verkehrsschild.

Das umgebogene Schild verletzte eine Frau schwer.

Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

München - Am Freitag (6. Dezember) gegen 9.05 Uhr wollte ein zu der Zeit unbekannter 37-jähriger Münchner mit dem BMW eines Car-Sharing-Anbieters in eine Parklücke nah der Kreuzung Danklstraße/Valleystraße einparken. Aus noch unbekannter Ursache fuhr er vorwärts über den Randstein gegen ein Verkehrsschild. Das teilte die Polizei mit.

Mann fährt in München gegen Verkehrsschild: Fußgängerin wird schwer verletzt

Das Verkehrsschild wurde dadurch umgebogen und traf eine 89-jährige Münchnerin, die gerade als Fußgängerin am Gehweg unterwegs war, am Kopf. Die Frau erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen.

Der Autofahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Passanten fanden die Frau, leisteten ihr Erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Die Frau kam in ein Münchner Krankenhaus.

Über den Car-Sharing-Anbieter konnte der Fahrer schließlich ermittelt werden und an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Das teilte die Polizei mit. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde beschlagnahmt, außerdem wurde ihm Blut entnommen. Danach wurde der Münchner entlassen.

Mann fährt Verkehrsschild um: Polizei ermittelt gegen Autofahrer in München

Zur Sicherung von Spuren wurde schließlich der Pkw abgeschleppt. Die Berufsfeuerwehr München flexte zusätzlich das Verkehrsschild ab, da es ebenfalls zur Spurensicherung benötigt wurde.

Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sollen sich mit dem Unfallkommando unter der Telefonnummer 089/6216-3322 in Verbindung setzen.

