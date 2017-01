Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in München

19 Bewohner Notuntergebracht

München - Am Samstag musste die Feuerwehr mehrmals ausrücken. Am späteren Nachmittag brannte eine Wohnung im zweiten Stock. Es gab einen hohen Schaden.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Trogerstraße hat am Samstag einen hohen Schaden angerichtet. Dieser liege im hohen sechstelligen Bereich, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend. Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung im zweiten Stock des Wohnhauses ausgebrochen. Das Wohnzimmer brannte komplett aus. Die Brandwohnung war zum Zeitpunkt des Feuers leer. Verletzt wurde niemand. 19 Hausbewohner kamen vorübergehend in einem Großraumrettungswagen unter.

dpa