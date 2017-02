Mann ruft „Ich stech‘ euch ab!“ und geht auf Polizisten los

Er lügt, um in Dienststelle zu gelangen

München - Ein 30-Jähriger ist am Freitagabend ins Bundespolizeirevier am Ostbahnhof gekommen, um - wie er an der Gegensprechanlage sagte - Anzeige zu erstatten. Doch kaum war er drin, ging er auf mehrere Polizeibeamte los.

Dem Bericht der Bundespolizei zufolge stürmte der Mann mit erhobenen Fäusten in die Dienststelle, ging durch eine Schwingtür und griff den hinter einem Tresen stehenden Wachbeamten unvermittelt an. Während des Angriffs schrie er: „Ich habe genug von euch! Ich mach' euch fertig! Ich stech' euch ab!“ Auch zwei weitere Beamte, die dem Kollegen zu Hilfe kamen, griff er in Boxermanier und mit Fußtritten „in unbeschreiblicher Vehemenz und Intensität“ körperlich an.

Nur unter erheblichem Kraftaufwand gelang es sieben Beamten den Gewalttäter zu bändigen. Als er überwältigt worden war, erkannten die Beamten in der Faust des Mannes ein Feuerzeug, dass er zur Verstärkung seiner Schläge angewandt hatte. Außerdem soll er Schaum vor dem Mund gehabt haben. Auch nach der Überwältigung blieb er äußerst aggressiv und unberechenbar. Bei der Auseinandersetzung waren die Möbel der Wache verschoben worden. Durch die informierte Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme und Haftrichtervorführung angeordnet. Aufgrund seiner Gefährlichkeit und Äußerungen nach der Festnahme wurde für den Mann (ein 30-Jähriger Deutsch-Rumäne aus dem Landkreis München) mit Hilfe der Bayerischen Landespolizei über Nacht eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik veranlasst.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Für die Beamten war das Verhalten des Mannes an der Gegensprechanlage normal; er hatte nicht aggressiv geklungen.

Prellungen, Schürfwunden und vermutlich ein Knochenbruch

Die Beamten zogen sich Prellungen und Schürfwunden an verschiedenen Körperstellen zu. Drei mussten ihren Dienst sofort abbrechen und sich im Krankenhaus behandeln lassen. Drei weitere Bundespolizisten kontaktierten nach dem Dienst ihren Hausarzt; einer meldete am nächsten Morgen den Verdacht eines Knochenbruches.

Warum der 30-Jährige die Beamten angriff, ist unklar. Allerdings war er bereits gegen Ende 2016 nach einer Fahndungsmaßnahme wegen unberechtigten Entfernens aus einer psychiatrischen Anstalt mit einem Widerstandsdelikt und Körperverletzungshandlung gegen Bundespolizisten am München Ostbahnhof aufgefallen. Nach der Haftprüfung konnte der 30-Jährige am Samstag die Haftanstalt freien Fußes wieder verlassen.

sah