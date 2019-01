Fahrer konnte nicht mehr ausweichen - Sechsjähriger von Bus überrollt

Unfall in Forstenried

von Katharina Haase schließen

Ein Sechsjähriger ist in München plötzlich auf die Straße gerannt. Ein Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Junge wurde überrollt.

München - Der Unfall ereignete sich am vergangenen Dienstag gegen 15.50 Uhr an der Haltestelle „Forstenrieder Bad“ in der Münchner Stäblistraße. Der Junge befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Mutter an der Haltestelle, an der zur gleichen Zeit ein Fernreisebus Fahrgäste aussteigen ließ. Plötzlich lief der Sechsjährige unvermittelt hinter den Bus auf die Fahrbahn, wie die Polizei München berichtet. Warum er das tat, ist derzeit unklar.

Zeitgleich wollte ein Linienbus die gegenüberliegende Haltestelle anfahren. Trotz bereits reduzierter Geschwindigkeit konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, als er das Kind erblickte und erfasst den Jungen mit dem vorderen linken Fahrzeugeck. Dabei wurden die Beine des Jungen vom Vorderreifen des Busses überrollt.

Der 6-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer musste durch das Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Stäblistraße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Lesen Sie auch

Versuchter Mord: Fremder klingelt an Haustür und sticht unvermittelt auf Münchner ein

Derzeit ermittelt die Polizei im Fall eines versuchten Mordes. Ein 33-Jähriger soll dabei an der Haustür eines ihm unbekannten 57-Jährigen geklingelt haben.Als dieser öffnete, stach der 33-Jährige zu.

Versuchter Totschlag vor Münchner Disko: 18-Jähriger bewusstlos - trotzdem treten sie weiter zu

Am Wochenende erließ die Polizei hingegen Haftbefehl gegen mehrere Jugendliche. Sie hatten einen weiteren Minderährigen vor einer Discothek niedergeschlagen. Auch als er bereits am Boden lag, tarten sie weiter auf ihn ein.

27-Jährige mehrfach von Bekanntem vergewaltigt - es dauerte Stunden

In Obergiesing hat die Polizei einen Sexualstraftäter festgenommen.Er hatte die wehrlose Situation seiner betrunkenen Bekannten ausgenutzt und sie mehrfach vergewaltigt. Erst nach zwei Stunden konnte die junge Frau fliehen.