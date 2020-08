Am helllichten Tag: Von hinten umklammert, bedroht und ausgeraubt - Münchner Taxlerin erlebt Horrorfahrt

Raub statt Bezahlung

Am gestrigen Donnerstag nahm eine scheinbar harmlose Taxifahrt in München definitiv für die Fahrerin eine böse Wendung. Statt sie zu bezahlen, bedrohte und beraubte sie der Fahrgast.

München - Eine Münchner Taxifahrerin hat am Donnerstag (6. August) am helllichten Tag eine Horrorfahrt erleben müssen: Die 62-jährige Frau stand nach Angaben der Polizei gegen 14.30 mit ihrem Taxi am Authariplatz in München-Harlaching. Ein bislang unbekannter Mann stieg zu ihr ins Auto und nahm hinter ihr Platz. Als Fahrtziel nannte er die nahegelegene Bruggspergerstraße.

Am Zielort angekommen nannte die Taxlerin dem Mann den Fahrtpreis. Statt sie zu bezahlen, umklammerte der Unbekannte sie plötzlich von hinten. Anschließend bedrohte er die Frau mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Die 62-Jährige übergab dem Täter ihren Geldbeutel, wie die Polizei München mitteilte.

München: Raubüberfall auf Taxifahrerin - Täter noch nicht gefasst

Nachdem der unbekannte Mann die Taxifahrerin bedroht und so ihren Geldbeutel erhalten hatte, nahm er auch noch das Bargeld der Frau an sich. Dann flüchtete er zu Fuß in Richtung Jollystraße. Die Taxifahrerin wurde nach Polizeiangaben leicht an der Hand verletzt. Die Polizei München leitete sofort eine Fahndung nach dem unbekannten Mann ein. Die lief jedoch zunächst ohne Erfolg.

Nun hat die Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Nach Polizeiangaben ist der Mann circa 30 Jahre alt und um die 170 cm oder 175 cm groß. Er habe eine kräftige Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose, Sportschuhe und schwarze Handschuhe. Er habe helle Haut und kurze dunkle Haare, außerdem sprach er akzentfreies Deutsch. Bewaffnet war der noch unbekannte Mann mit einem Messer.

München: Raubüberfall auf Taxifahrerin - Polizei startet Zeugenaufruf

Die Polizei München hat zur Ergreifung des Täters einen Zeugenaufruf gestartet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

