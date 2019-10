Mann überfällt Tankstelle in Obergiesing: Täter kann unerkannt flüchten

Polizei bittet um Hilfe

Am Montag überfiel ein bisher unbekannter Mann eine Tankstelle in Obergiesing. Er bedrohte einen Münchner (36) mit einer Waffe und erbeutete mehrere hundert Euro.

München/Obergiesing - Am Montag befand sich ein 36-jähriger Münchner gegen 22.35 Uhr in einer Tankstelle in der Grünwalder Straße. Plötzlich betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum, richtete eine Schusswaffe auf den 36-Jährigen und forderte auf Englisch „Money, Money“ und „Bag“. Das teilte die Polizei mit.

Der Täter begab sich anschließend in den hinteren Kassenbereich und ließ den Angestellten weitere Schränke öffnen. Er erhielt Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und eine Plastiktüte und flüchtete dann auf der Grünwalder Straße in südlicher Richtung.

München: Überfall auf Tankstelle - Polizei sucht Täter

Der 36-Jährige blieb unverletzt und rief sofort die Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, Alter unbekannt, circa 1,80 Meter groß, hellhäutig und schlank.

Der Mann sprach englisch und trug ein schwarzes Kapuzensweatshirt mit übergezogener Kapuze, Ski- oder Motorradmaske, eine beige Hose und schwarze Schuhe. Er war mit einer silberfarbenen Pistole bewaffnet. Auf der übergebenen Plastiktüte stand „Tamoil“. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 089/2910-0 zu melden.

