Die Absage kam über WhatsApp: „Wir stehen zum 1. November auf der Straße“

Ehepaar bald wohnungslos

von Susanne Sasse schließen

Ende September bekommt das Ehepaar Chaieb eine Nachricht. In die sicher geglaubte Wohnung können die beiden nun nicht mehr einziehen, bald stehen sie auf der Straße.

München - Als Jamel Chaieb am 27. September diese WhatsApp-Nachricht bekommt, kann er es nicht fassen: „Es tut mir leid, aber die Vermieter haben sich als erste Option für jemand anderen entschieden…“ Dabei geht es um die Wohnung, in die Chaieb und seine Frau eigentlich am 1. Oktober hätten ziehen wollen.

Sie dachten, alles sei sicher. Gehaltsnachweise wurden übergeben, die Ablöse für die Küche ausgehandelt. „Jetzt ist alles geplatzt. Meine Frau und ich stehen zum 1. November auf der Straße“, sagt der Unternehmer (34) entsetzt. Dabei geht es den beiden finanziell gut. Jamel hat sich nach seiner Kaufmannslehre selbstständig gemacht, baute eine Maschinen- und Werkzeugbaufirma mit neun Mitarbeitern in Maisach auf. Seine Frau Nathalie (26), die er im Juni geheiratet hat, ist unbefristet angestellt im Klinikum Großhadern als operationstechnische Assistentin.

Kurzfristige Absage: Betroffenes Ehepaar Chaieb ist entsetzt

Die beiden leben in einer 94-Quadratmeter-Wohnung in Harlaching. Schön, aber dem Paar zu laut. Die zwei machten sich im Frühling auf die Suche nach etwas anderem, fanden die vermeintliche Traumwohnung in Solln. Die Nachmieter für die jetzige Wohnung der Chaiebs in Harlaching haben schon einen Vertrag, wollen zum 1. November einziehen.

Nathalie und Jamel hatten zwar einen Notfallplan, denn ihnen gehört eine Eigentumswohnung. Doch die ist inzwischen auch vermietet. „An ein ganz sympathisches Pärchen, das nun seine Wohnung gekündigt hat“, sagt Jamel. Denen jetzt den Boden unter den Füßen wegzuziehen und abzusagen, das kommt für ihn nicht in Frage. „Wort ist Wort, und Vertrag ist Vertrag“, sagt Jamel. Schade, dass das in Bezug auf ihn bei der neuen Wohnung anders lief - denn hier hatten zwar die Mieter mit Einwilligung des Vermieters nach Nachmietern gesucht und den Chaiebs zugesagt - aber dann stellte sich der Vermieter quer.

Lesen Sie auch: Arm durch Wohnen: In München geht ein Großteil für die Bleibe drauf.

Notfallplan des Ehepaars geplatzt: „Wir stehen zum 1. November auf der Straße“

Zwar könnte Jamel jetzt eventuell Schadensersatz verlangen, „aber was würde das bringen?“, fragt er. Er braucht ja kein Geld, sondern eine Wohnung. Eine Warmmiete von 1800 Euro könnten sich die Chaiebs leicht leisten. Jamel vermutet, dass es an seinem Namen liegt, dass sie die neue Wohnung doch nicht bekommen haben. Der Name Chaieb stammt aus Tunesien. Jamel wurde aber in München geboren, besuchte hier die Realschule.

+ Jamel und Nathalie Chaieb suchen eine neue Wohnung, doch sie tun sich sehr schwer damit. © Achim Schmidt

Dennoch sagt er, dass er in den vergangenen drei Jahren immer stärkere Vorbehalte spüre. So hat er sich etwa mit seinem Namen um 112 Wohnungen beworben - nur 17 Vermieter antworteten, und von denen sagten elf ab. Bewerbungen unter dem deutschen Vornamen seiner Frau laufen viel besser: Von 16 Anfragen wurden 14 beantwortet.

Die tz-Mietexperten: Wie läuft das mit dem Nachmieter?

Ein Mieter darf nicht einfach einen Vertrag mit -einem Nachmieter abschließen. Dazu braucht er eine Vollmacht des Vermieters. Insofern darf er auch keine Versprechungen machen, die er möglicherweise nicht halten kann. Wer sie dennoch macht, ohne berechtigt zu sein, die Wohnung weiterzuvermieten, kann zu Schadensersatz verpflichtet werden - und dem kann sogar der Mietvertrag außerordentlich gekündigt werden. Der Mieter hat allerdings das Recht, das Mietverhältnis mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen.

Lesen Sie auch: So klappt‘s mit der Wohnung! Zwei Münchner Makler verraten Tipps.