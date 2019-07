In Servicekasten seines Fahrzeugs: Lkw-Fahrer entdeckt Leiche - nun steht fest, wer der Tote ist

Kommissariat ermittelt

Einen schrecklichen Fund hat ein Lastwagenfahrer aus Griechenland gemacht: Als er in München sein Fahrzeug beladen wollte, entdeckte er darin eine Leiche.

Update vom 22. Juli 2019: Wie bereits berichtet, wurde am 23.06.2019, gegen 21:15 Uhr, in der Schäftlarnstraße im Servicekasten eines Lkw eine bislang unbekannte tote Person aufgefunden. Die Person konnte nun über einen DNA-Abgleich mit Verwandten identifiziert werden. Es handelt sich um einen 34-Jährigen aus dem Irak. Die Angehörigen im Irak wurden bereits verständigt. Wie genau der Mann zu Tode kam und warum, ist noch immer Bestandteil der Ermittlungen.

Update vom 25. Juni 2019: Wie das Kommissariat 34 im Rahmen der Ermittlungen mitteilt, dürfte der Todeszeitpunkt des Gefundenen am Vortag der Auffindung, also Samstag, gewesen sein. Die noch unbekannte männliche Person ist augenscheinlich 20 bis 30 Jahre alt, sagt ein Sprecher der Polizei. Er verstarb mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer durch die beengten Verhältnisse und der warmen Witterung verursachten Überhitzung. Es könnte sich dabei um einen illegalen Migranten handeln, spekuliert die S üddeutsche Zeitung.

Originalmeldung vom 24. Juni 2019: München - Die Polizei München berichtet: Am Sonntag gegen 21:50 Uhr stellte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Griechenland bei Ladetätigkeiten eine tote Person in einem Servicekasten unterhalb seines Aufliegers fest. Wo und unter welchen Umständen die Person in das Fach gelangte, ist derzeit unklar.

Lastwagenfahrer findet Leiche: Polizei ermittelt

Die Route des Lkw führte vom europäischen Ausland nach München. Die Umstände, die zum Tod der aufgefundenen Person führten, sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch das Kommissariat 34 des Polizeipräsidiums München (Organisierte Kriminalität, Bandenkriminalität, Organisierte Ausländerkriminalität, Scheinehen).

