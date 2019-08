Aufregung in München: Darum standen am Abend dichte Rauchwolken über der Stadt

Anwohner besorgt

Am Mittwoch meldeten sich zahlreiche Anrufer bei der Feuerwehr. Der Grund: Rauchwolken über Obersendling. Die Feuerwehr konnte die Rauchschwaden schon beim Ausrücken sehen.

München - Am Mittwochabend meldeten viele Anrufer in Obersendling eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Hofmannstraße. Der alarmierte Löschzug der Feuerwehr München sah schon beim Ausrücken aus der Feuerwache die Rauchschwaden.

München: Rauchwolken über der Stadt - das war der Grund

Wie die Feuerwehr mitteilte, stand ein Großraumcontainer in einem Betriebshof in Vollbrand. Um ein Übergreifen des Brandes auf eine nahestehende Lagerhalle zu verhindern, setzte die Feuerwehr ein C-Rohr am Boden und ein Schaumrohr über eine Drehleiter zur Brandbekämpfung ein.

München: Rauchwolken über Obersendling - Personen nicht in Gefahr

Anschließend wurden sowohl der Container als auch das anliegende Gebäude intensiv auf mögliche Glutnester kontrolliert. Dafür setzte die Feuerwehr Wärmebildkameras ein. Nach einer halben Stunde war der Brand restlos gelöscht. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Nach ersten Schätzungen wird sich der Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen.

Bereits im Juli gab es eine Rauchsäule im Süden von München. Grund damals: Ein Feld stand in Flammen. (Merkur.de*) Auch am Flughafen stieg Rauch auf - die bedrohlich wirkende Rauchsäule hing über Terminal 1. (Merkur.de*) Auch in Garching hat es gebrannt. Da das Feuer in einer Batteriefabrik ausbrach, war der entstandene Rauch sogar giftig. (Merkur.de*)

