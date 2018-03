Sie flüchtete noch selbst vor den Flammen: Feuerwehr rettet 100-Jährige

Küchenbrand

Einen besonderen Einsatz hatte die Feuerwehr am Dienstag in München. Die Einsatzkräfte haben in Untergiesing-Harlaching eine 100-Jährige gerettet. Zuvor schaffte sie es noch selbst in den Flur.

München - Eine 100-Jährige ist bei einem Zimmerbrand in einem Münchner Wohnhaus in der Konradinstraße gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr Ramersdorf war am Dienstag gegen 9.34 Uhr in der Küche der Frau im vierten Stock ein Feuer ausgebrochen.

Die Seniorin konnte mithilfe ihrer Nachbarin in den Flur flüchten und wurde dort von den Feuerwehrleuten aus dem Haus gebracht. Die Einsatzkräfte untersuchten auch die umliegenden Wohnungen auf Brandschäden und stellten in drei weiteren Wohnungen eine Verrauchung fest.

Die 100-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchvergiftung und Verbrennungen an der Hand. Weitere Anwohner waren nicht gefährdet. Die Brandursache war zunächst unklar, die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

dpa/mm/tz