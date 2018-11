Drama von München-Giesing: Hier starb eine junge Mutter – sie hinterlässt zwei Kinder

Nach dem schrecklichen Unfall in Giesing wurden an der Unfallstelle bereits Blumen und Kerzen niedergelegt.

Auto schleudert Fußgängerin in Gegenverkehr

Alle Autoren schließen Stefanie Wegele

Merja Schubert

Johannes Heininger

Christoph Gschoßmann

Melissa Ludstock

In München-Giesing ist am Mittwochabend nach einem schlimmen Verkehrsunfall eine junge Münchner Mutter ums Leben gekommen. So kam es zu dem tragischen Unfall mit zwei Fußgängerinnen.

Update von Freitag (23. November), 8.30 Uhr: Das Schicksal kann so grausam sein. Am Mittwochabend ist in Obergiesing eine Münchnerin (25) gestorben. Sie und eine 28 Jahre alte Münchnerin wurden bei dem Versuch, die Chiemgaustraße zu überqueren, von einem Auto erfasst, auf die Gegenfahrbahn geschleudert und erneut überrollt. Die 25-Jährige starb kurz darauf. Die junge Mutter hinterlässt zwei ­Kinder. Auch um ihre Begleiterin steht es schlecht: Nach Polizeiangaben schwebt die 28-Jährige in Lebensgefahr.

Um 19 Uhr nahm das Drama seinen Lauf. Die Frauen wollten auf Höhe der Einbiegung zum Scharfreiterplatz die Straßenseite wechseln. Dort sind die Fahrspuren des Mittleren Rings wegen einer Baustelle versetzt. Eine Fehleinschätzung wurde den Frauen wohl zum Verhängnis: Als sie die ersten beiden Spuren überquert hatten, dachten sie, auf der weiß schraffierten Fahrbahnmarkierung seien sie sicher. Dass diese Linien derzeit nicht gelten und die aktuellen Fahrspuren durch gelbe Linien gekennzeichnet sind, haben die beiden Mütter wohl zu spät erkannt.

Ein Mini-Fahrer (56) rammte die Frauen frontal. Durch den Aufprall wurden sie auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einer Münchnerin (46) in ihrem Mercedes überrollt. Den vielen Autofahrern und Fußgängern bot sich ein Bild des Grauens.

Sofort kümmerten sich Passanten um die Opfer, schnell war auch ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort, die Mütter wurden in Krankenhäuser transportiert und notoperiert. Für die jüngere von beiden kam jede Hilfe zu spät: Sie starb noch in der Nacht.

Der Horror auf den Straßen: Am Donnerstag fand er seine Fortsetzung. Auf der A99 bei Hohenbrunn kam ein Mann ums Leben. Ein Sprinter fuhr auf einen 40-Tonner auf – der Fahrer des Transporters hatte keine Chance. Er starb an der Unfallstelle.

Fast zeitgleich erfasste am Leuchtenbergring (Berg am Laim) ein Kleinlaster eine etwa 55-jährige Fußgängerin. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch sie überlebte den Unfall nicht.

Drama von Giesing: Verkettung unglücklicher Umstände führte zur Tragödie

Update Donnerstag (22. November), 21.25 Uhr: Entgegen unserer Berichterstattung am Donnerstagabend, ist das zweite Opfer, die 28-jährige Frau, nicht hirntot. Sie wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Wir bitten diese Meldung zu entschuldigen.

Fatale Verkettung unglücklicher Umstände?

Das Drama von Obergiesing – war es eine fatale Verkettung unglücklicher Umstände? Fakt ist: An der Unfallstelle führt normalerweise eine Fußgängerunterführung auf die andere Straßenseite. Weil der Durchgang gerade saniert wird und damit gesperrt ist, wählten die zwei Frauen wohl den riskanten Weg direkt über die Fahrbahn. Die Sperrung der Unterführung soll noch bis Dezember andauern. In beiden Richtungen gibt es in etwa 100 Meter Entfernung sichere Übergänge an Ampeln.

Unfall in Giesing: Frauen (25 und 28) überqueren Straße - Auto erfasst sie

Update 12.50 Uhr: Wie konnte es zu dem tragischen Unfall am Mittwochabend in Giesing kommen? Zwei Münchnerinnen überquerten die Chiemgaustraße - und blieben in der Mitte der Straße stehen. Das teilte die Polizei mit. Dort ist der Verlauf der Fahrspuren derzeit wegen einer Baustelle verändert.

Die 25 und 28 Jahre alten Frauen wurden vom Mini eines 56-Jährigen erfasst und auf die andere Spur geschleudert. Im Gegenverkehr erfasste eine 46-Jährige aus München die Frauen. Zunächst hieß es, dass es sich um einen 47 Jahre alten Mann handeln würde. Die Polizei hat die Angaben nun geändert.

Die 28-Jährige schwebt nach einer sofortigen Notoperation weiterhin in Lebensgefahr. Passanten versuchten noch vor Ort, das Leben der 25-Jährigen zu retten. Die Fußgänger sind laut Mitteilung der Feuerwehr medizinisch tätig und leisteten sofort Erste Hilfe. Die Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort später.

Unfall in München: Immer mehr traurige Details bekannt

Update vom 22. November, 9.12 Uhr: Immer mehr traurige Details werden zu dem Unfall in Giesing bekannt. Unter anderem ist mittlerweile das Alter der beiden verunglückten Frauen klar. Bei der Toten handelt es sich um eine 25-Jährige aus München. Die lebensgefährlich verletzte Frau ist laut Angaben der Polizei 28 Jahre alt. Auch Details über den möglichen Unfallhergang gaben die Ermittler heraus. So haben die Fußgängerinnen höchstwahrscheinlich eine Baustellenmarkierung übersehen. „Sie orientierten sich nicht an der gelben, sondern an der weißen Markierung und standen deshalb mitten auf der Fahrbahn“, so ein Polizeisprecher.

Frauen von Auto erfasst: 25-Jährige kommt ums Leben - Fotostrecke Zur Fotostrecke

Ein 56 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern - er erfasste die beiden Frauen mit seinem Wagen frontal. Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass die jungen Passantinnen auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden - dort wurden sie vom Auto einer 46-Jährigen überrollt.

Frau in Lebensgefahr nach Unfall in München

Update vom 22. November, 8.20 Uhr: Nach dem schweren Unfall in Giesing am Mittwochabend schwebt die zweite Frau in Lebensgefahr. „Der Zustand ist kritisch“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Zwei Fußgängerinnen waren an einer Kreuzung von einem Auto erfasst worden. Eine der beiden Frauen verstarb kurz nach dem Unglück im Krankenhaus. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus.

Erstmeldung zum Unfall in München-Giesing: zwei Frauen von Auto erfasst

München - Tragischer Verkehrsunfall am Mittwochabend in München-Giesing: Ein Auto kollidierte folgenschwer mit zwei Fußgängerinnen. Beide wurden schwerst verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine von ihnen verstarb. Die andere Frau befindet sich in einem kritischen Zustand. Das teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit.

Lesen Sie auch: S-Bahn München: Fahrplanänderungen wegen Tunnelarbeiten

München: Chiemgaustraße nach tödlichem Unfall gesperrt

Der Unfall ereignete sich an der Ecke Chiemgaustraße/Ecke Scharfreiterplatz. Es bestehen dort zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 21. November, 22.52 Uhr) noch Verkehrssperren. Mehr Informationen wird die Polizei am Donnerstag veröffentlichen.

Die besten und wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebook -Seite „Giesing– mein Viertel“.

cg/mes