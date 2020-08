Pünktlich zum Wochenende: Stadt verhängt Isar-Badeverbot für ganz München - und gibt erstes Update

Von einem Wetter-Extrem ins Nächste

Das Wetter in München sorgte in den vergangenen Tagen für wenig Sommer-Stimmung. Doch nach dem teils heftigem Dauerregen bahnt sich die Wende an: Eine Hitze-Welle rollt auf die Stadt zu.

Das Wetter in München* sorgte in den vergangenen Tagen für teils heftigen Dauerregen.

Durch die Wassermassen verwandelte sich die Isar in einen reißenden Fluss.

Richtung Wochenende bahnt sich in der Stadt eine radikale Wetter-Wende an.

Update vom 7. August, 9.30 Uhr: Bereits an diesem Freitag klettern die Temperaturen in München. Es wird bis zu 11 Sonnenstunden geben. Schon am Morgen herrschten warme 24 Grad. Gegen Mittag steigt die Temperatur auf 27 Grad und auch die Nacht bleibt warm, bei maximal 19 Grad. Das Wochenende wird durchgehend sonnig bei einer Temperatur zwischen 28 und 29 Grad. Die gefühlte Wärme liegt sogar noch etwas höher.

Das Badeverbot in der Isar besteht allerdings noch immer. Wie lange die Lage andauern wird, ist nicht bekannt. Auf Anfrage der tz sagte eine Sprecherin des Wasserwirtschaftsamts München, aktuell liegen kein neuer Stand vor. Man beobachte die Lage und werde dementsprechend Entwarnung geben, wenn sich die Situation beruhigt.

München: Stadt verhängt Isar-Badeverbot vorm Hochsommer-Wochenende

Update vom 6. August, 15.18 Uhr: Das Wochenende soll in München hochsommerliches Wetter bringen. Im Normalfall heißt das für viele: Ab an die Isar und baden. Doch jetzt gibt es schlechte Nachrichten, die sich darauf schon gefreut hatten: Wie die Stadt München mitteilt, ist das Baden und Bootsfahren in der Isar im gesamten Stadtgebiet verboten.

Badeverbot und erweitertes Verbot zum Befahren der Isar

Aufgrund des aktuellen Hochwassers wird das Baden in der #Isar im gesamten Stadtgebiet verboten sowie das geltende Bootfahrverbot auf das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt #München erweitert. https://t.co/f073qPLVl8 — Stadt München (@StadtMuenchen) August 6, 2020

Die Begründung der Stadt: „Aktuell führt die Isar in München Hochwasser. Ein gefahrloses Baden und Befahren ist aufgrund des hohen Wasserstandes und der erhöhten Abflussgeschwindigkeit nicht möglich. Die Isar führt derzeit sehr viel Treibholz mit und weist eine starke Trübung sowie Strömung auf. Es besteht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben, wenn Personen in der Isar baden oder die Isar mit Booten und sonstigen Schwimmkörpern jeglicher Art befahren.“ Das Verbot gilt „bis auf Weiteres“

Update vom 6. August, 10.36 Uhr: Die Sonne strahlt über München. Am heutigen Donnerstag, 6. August, klettern die Temperaturen in München wetter.com nach auf 24 Grad. Es ist der Beginn einer länger anhaltenden, hochsommerlichen Periode in München. Ab morgen, Freitag den 7. August, klettern die Temperaturen dann den Prognosen nach bereits auf 28 Grad.

Wetter in München: Hitzewelle rollt über Deutschland - München scheint Glück zu haben

Zum Wochenende hin erreicht München dann Werte um die 29 Grad in der Spitze - und milde Nächte um die 19 Grad. Doch im Vergleich zum restlichen Deutschland könnte München nur die schönen Seiten des Sommers zu spüren bekommen. Denn schon jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst in weiten Teilen Deutschlands, von Baden-Württemberg bis NRW und im gesamten Norden des Landes vor Hitze. Schon heute werden hier Temperaturen von teilweise 35 Grad erreicht. Damit scheint München Hitzewerten jenseits des „Erträglichen" vorerst zu entgehen.

Erstmeldung vom 5. August 2020

München - Dauerregen, herbstliche Temperaturen und überflutete Isar-Ufer. Das Wetter in den vergangenen Tagen sorgte in der bayerischen Landeshauptstadt für wenig Sommer-Stimmung. Seit Sonntagnachmittag (2. August) schüttete es in der Stadt wie aus Kübeln, dabei stürzten die Temperaturen auf 11 Grad. Doch jetzt steht ein Wetter-Wechsel an, der viele Sonnenanbeter freuen dürfte.

Wetter in München: Hitze rollt auf die Stadt zu - Wochenlanger Hoch-Sommer?

Das Wetter in München zeigt sich diesen Sommer bisher sehr wechselhaft. Warme und sonnige Tage wechselten sich regelmäßig mit Gewittern ab. Bisher reihen sich die Sommermonate nicht in die vergangenen beiden Jahre ein, die teilweise für glühende Hitze und große Trockenheit sorgten. Schaut man auf den „Dürremonitor" des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung wird auch sichtbar, wie gesegnet München diesjährig von Regenfällen ist: Im Gegensatz zu weiten Teilen Deutschlands leidet die Landeshauptstadt nicht unter teils extremer Trockenheit. Das Problem: Auch für den Rest Deutschlands wird für die kommenden Tage Hitze erwartet - im Rheinland oder der Rhein-Main-Region klettern die Temperaturen teils über 34 Grad - auch die Nächte dürften dort vielen den Schlaf rauben. Weite Teile werden sich mit Tiefsttemperaturen von über 20 Grad herumschlagen müssen.

+ Der Dürremonitor zeigt: In München herrscht keine Trockenheit (rot markiert) - im Gegensatz zu vielen Teilen Deutschlands. © Helmholtz Institut für Umweltforschung

Wetter in München: Nach Flut-Regen - Hitze kommt in die Stadt

In München wird es sich den Prognosen nach ebenfalls für eine länger anhaltende Periode der Hochsommer gemütlich machen. Wie wetter.com prognostiziert, bleibt es in München mindestens die kommenden 16 Tage hochsommerlich. Den Prognosen nach könnte es zur längsten Hitze-Welle des Jahres kommen. Am heutigen Mittwoch, 5 August, strahlt der Himmel nach dem Dauerregen bereits über München. In Richtung Wochenende nimmt der Hochsommer dann so richtig Fahrt auf: Am Wochenende gibt es wetter.com nach Sommer pur bei Temperaturen von 29 Grad, bis es dann in der kommenden Woche zur Hitze kommt. Bei so hohen Temperaturen ist Vorsicht geboten: Sie können gesundheitsgefährdend werden. Immer wieder werden zum Beispiel Kinder oder Tiere in heißen Autos gelassen.

Dann bleibt es tagelang bei 30 Grad, auch nachts sinkt die Temperatur nur ein Grad unter die Grenze der „tropischen Nächte“ - diese beginnen bei Tiefstwerten von 20 Grad. Damit dürften die Münchner - im Gegensatz zu weiten Teilen Deutschlands - etwas angenehmere Bedingungen zum Schlafen erwarten.

Erfahren Sie auch, wie das Wetter im Rest von Deutschland wird in unserem News-Ticker.

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe