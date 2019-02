Heimweg-Horror: Nachts gefangen im U-Bahnhof Thalkirchen - jetzt soll er auch noch blechen

Ein 34-jähriger Münchner wird zum Opfer des Betriebsschluss der MVG und steht im U-Bahnhof Thalkirchen plötzlich eingesperrt zwischen verschlossenen Toren, dann beginnt das eigentliche Drama.

Die Nacht auf 21. Dezember wird Michael S. wohl nie vergessen: Fast eine Stunde war der 34-Jährige nach Mitternacht im U-Bahnhof Thalkirchen gefangen – eingesperrt! Und der größte Schock stand dem Sendlinger da noch bevor... Das Drama beginnt laut Michael S. gegen 1.15 Uhr, als der Angestellte nach einer Weihnachtsfeier in Thalkirchen die U-Bahn nehmen will. „Ich bin ins Sperrengeschoss gegangen, aber an den Aushängen war zu sehen, dass keine U-Bahn mehr fährt. Also wollte ich den Bahnhof wieder verlassen. Es war auf einmal alles wie ausgestorben.“ Als er sich umdreht, der Schreck: „Die Tore waren plötzlich zu!“

+ U-Bahn-Haltestelle Thalkirchen: Die Tore schließen laut MVG-Sprecher um 1.35 Uhr. © Foto: Michael Westermann

Der Angestellte bekommt es mit der Angst zu tun: Was, wenn er im Bahnhof übernachten muss? „Ich habe versucht, das Tor selbst zu öffnen, ich habe gerüttelt und gerufen.“ Nichts.

U-Bahnwache ignoriert Notlage

Michael S. harrt aus. „Es kam mir vor wie eine Ewigkeit.“ Endlich, nach etwa 45 Minuten, stand ein Mitarbeiter der U-Bahnwache vor dem Gitter, erzählt der Sendlinger. „Ich war froh, dass ich nun endlich befreit werde.“ Doch es sei anders gekommen: „Der Mitarbeiter ging wieder, ohne was zu sagen!“ Panik steigt in S. auf. „Ich bin zum anderen Ausgang gerannt.“ Auch dort ist das Tor zu. In seiner Not rennt er ein Stück in den Tunnel rein – und entdeckt einen Notausstieg. Endlich wieder frei.

U-Bahnwache will Fahrkarte sehen

Der Mitarbeiter habe schon mit Kollegen auf ihn gewartet. „Aber anstatt sich zu entschuldigen, wollte er meine Fahrkarte sehen!“ Unverschämt, findet Michael. „Ich war in einer Notlage!“ Doch er soll zahlen. Denn in Münchner U-Bahnhöfen gilt: Wer die Stempelanlagen passiert, muss zumindest eine Bahnsteigkarte für 40 Cent vorweisen können. Weil S. keine Bahnsteigkarte hatte, drückte ihm der Mitarbeiter der U-Bahnwache eine Fahrpreisnacherhebung in die Hand – 60 Euro Strafe! Die Polizei, die inzwischen eingetroffen war, nahm den Sachverhalt auf. „Ich habe dann ein Taxi genommen“, so S. Vergangene Woche bekam er Post von der Polizei: „Eine Anzeige!“ Die Polizei bestätigt, dass Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Beförderungserschleichung aufgenommen wurden. S. hat sich jetzt selbst einen Anwalt genommen und Strafanzeige gegen den Mitarbeiter der U-Bahnwache gestellt.

So beschreibt die MVG den Vorfall:

Der Vorfall habe sich „in einigen zentralen Punkten“ anders zugetragen, sagt ein MVG-Sprecher auf tz-Anfrage. Vor allem gegen den Vorwurf der Freiheitsberaubung verwehrt sich die MVG. „Der Mitarbeiter versuchte sofort, die Tore zu öffnen, um Herrn S. zu helfen. Dies misslang jedoch, weil die Anlage – wie sich später herausstellte – mutwillig beschädigt worden war.“ Die Behauptung der MVG: S. habe mehrfach gegen die Tore getreten, dazu auch Anlauf genommen. Der Mitarbeiter habe Herrn S. zugerufen, dass er auf die andere Seite des U-Bahnhofs fahre. Dort könnten die Tore laut Mitarbeiter kurz darauf um etwa 2.04 Uhr geöffnet werden. „Etwa zur selben Zeit sprang Herr S. verbotswidrig in den Gleisbereich und lief über die Schienen in die U-Bahn-Röhre Richtung Brudermühlstraße.“ Beim nächsten Notausstieg sei er an die Oberfläche gelangt. S. habe sich nach dem Vorfall noch einmal zum U-Bahnhof zurückbegeben. „Ihm wurde nochmals erklärt, dass keine U-Bahnen mehr fahren und er den Bahnhof verlassen soll. Er kam dieser Aufforderung erst nach mehrmaliger Wiederholung nach.“ S. erklärt hingegen, dass er lediglich am anderen U-Bahnabgang vorbeigelaufen sei auf der Suche nach einem Taxi. Der Sprecher bestätigt, dass „ausgehend von der konkreten Situation vor Ort“ Anzeige gegen S. erstattet worden sei. Man wolle „in den nächsten Tagen“ aber das Gespräch mit Herrn S. suchen. Dass Fahrgäste in einem U-Bahnhof nach Betriebsschluss eingesperrt werden, ist keine Seltenheit: „Das kommt schätzungsweise einmal pro Woche vor. Sie melden sich über die roten SOS-Notfallsäulen bei uns oder nehmen ihr Handy“, so der Sprecher.

Daniela Schmitt

