Nackt-Bader am Flaucher - und das bei dem Wetter!

Kälte, na und?

München - Manche gehen bei diesem Temperaturen nicht mal mit Jacke raus - oder ziehen sich fünf Schichten übereinander. Anders ein Nackt-Bader am Flaucher.

Der Winter ist da – und auch am Wochenende wird es wieder frostig: Die Temperaturen in der Stadt bewegen sich laut Wetterdienst am Samstag zwischen minus 18 Grad am Morgen bis minus sechs Grad Celsius abends. Hartgesottene am Flaucher halten sie trotzdem nicht vom Schwimmen ab. So wie diesen Nacktbader, den einer unserer Reporter entdeckt hat.

