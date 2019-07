Brand in Gebäude der Polizei-Inspektion 29 - Löscharbeiten laufen

Dienststelle evakuiert

von Florian Naumann schließen

In einem auch von der Polizei genutzten Gebäude ist am Freitagabend in München ein Feuer ausgebrochen. Die Räume der Inspektion 29 in Forstenried wurden evakuiert.

München - Im Münchner Stadtteil Forstenried ist am Freitagabend ein Bürogebäude in Brand geraten, in dem auch die Polizei-Inspektion 29 untergebracht ist. Wie eine Sprecherin der Polizei München auf Anfrage bestätigte, brach gegen 18 Uhr ein Feuer im Dachbereich des Hauses in der Meglingerstraße aus. Die Räume der Polizei befinden sich in den unteren Stockwerken.

München-Forstenried: Feuer in Bürogebäude - Polizei-Dienststelle evakuiert

Den Angaben zufolge konnte die Inspektion ebenso wie der Rest des Hauses rechtzeitig evakuiert werden. Verletzt habe sich niemand. Auch eine Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden. Allerdings waren die Löscharbeiten der Feuerwehr München gegen 21.00 Uhr noch nicht beendet.

+ Feuer im Gebäude der Polizeiinspektion 29 in München. © Natascha Berger

Am Wochenende wird laut Polizei kein Wachbetrieb bei der Inspektion 29 stattfinden können. Die Bürger werden mit ihren Anliegen auf andere Dienststellen ausweichen müssen.

