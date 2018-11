Schrecklicher Unfall in Giesing: Auto rast in Fußgängerinnen - für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät

In Giesing kam am Mittwochabend nach einem schlimmen Verkehrsunfall eine Passantin ums Leben. Eine weitere Fußgängerin liegt mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus.

München - Tragischer Verkehrsunfall am Mittwochabend in München-Giesing: Ein Auto kollidierte folgenschwer mit zwei Fußgängerinnen. Beide wurden schwerst verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine von ihnen verstarb. Die andere Frau befindet sich in einem kritischen Zustand. Das teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit.

München: Straße nach tödlichem Unfall gesperrt

Der Unfall ereignete sich an der Ecke Chiemgaustraße/ Ecke Scharfreiterplatz. Es bestehen dort zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 21. November, 22.52 Uhr) noch Verkehrsperren. Mehr Informationen wird die Polizei am Donnerstag veröffentlichen.

