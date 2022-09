Das Handwerk bei den European Championships Munich 2022

Am 17. September 2022 findet wieder der Tag des Handwerks statt.

Gemeinsam mit den Münchener Innungen und dem Handwerkerdorf informiert die Handwerkskammer für München und Oberbayern am 17. September 2022 über die Vielfalt des Handwerks.

Viel erreichen und den Traumberuf finden? Das Handwerk macht es möglich! Mehr als 5 Millionen Beschäftigte in rund einer Million Betriebe erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 650 Milliarden Euro. Außerdem erschaffen sie jede Menge Wertvolles und spenden jede Menge Freude!

Tag des Handwerks am 17. September 2022 Und genau darauf liegt der Fokus beim Tag des Handwerks, der in diesem Jahr zum 12. Mal stattfindet. Denn was die Wirtschaftsmacht von nebenan jeden Tag leistet, zählt auch morgen noch.

Das Handwerkerdorf bei den European Championships Munich 2022.

Wie zum Beispiel bei den European Championships Munich 2022 vergangenen Monat: Das Olympiastadion, der BMX-Park sowie das ganze Event – All das wurde von Handwerker/-innen aufgebaut und zum Laufen gebracht.

Klar ist also, ohne das Handwerk geht nichts

Genau deshalb war die Handwerkskammer München mit dem Handwerkerdorf auf dem „The Roofs“-Festival dabei und hat gezeigt, was das Handwerk vor allem für junge Berufseinsteiger zu bieten hat. Zudem wurde über die Vielfalt der handwerklichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert.

Für alle, die nicht dabei sein konnten, informiert eine Website Betriebsinhaber, Jugendliche und deren Eltern und Lehrer umfassend über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten, die das Handwerk zu bieten hat.

Die Website bietet:

eine Lehrstellenbörse

einen Berufe-Checker, der den Jugendlichen eine erste Hilfe bietet, die vielen Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk auf ihre Fähigkeiten und Stärken einzugrenzen

eine Checkliste für den Abschluss eines Ausbildungsvertrages

Förderungsmöglichkeiten für Handwerksbetriebe

Das Handwerk bei den European Championships Munich 2022.

Das bayerische Handwerk: Berufsorientierung und Nachwuchswerbung

20.623 junge Leute beginnen Anfang September ihre Ausbildung im bayerischen Handwerk.

Unser Wirtschaftsbereich bietet allen interessierten Jugendlichen in einem der rund 130 Ausbildungsberufe einen krisensicheren Einstieg ins Berufsleben.

Jugendliche haben im Handwerk eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich zu verwirklichen und Karriere zu machen: „Nach der Ausbildung können sie als Fachkraft im Unternehmen arbeiten, sich über Fortbildungen als Betriebsleitung qualifizieren, ein eigenes Unternehmen gründen oder einen bestehenden Betrieb übernehmen“, so Peteranderl weiter. In den kommenden fünf Jahren suchen rund 22.300 Firmen im Freistaat eine neue Chefin oder einen neuen Chef. Darüber hinaus sind Handwerkerinnen und Handwerker die Planer und Macher der Energie- und Verkehrswende. Sie montieren Photovoltaik-Anlagen, installieren Ladesäulen für die E-Mobilität, tauschen Heizungen aus und bauen energieeffiziente Häuser.

Handwerkskammer für München und Oberbayern: Beratung und Fördermöglichkeiten

Die Handwerkskammer informiert am Tag des Handwerks und darüber hinaus Jugendliche, Eltern, Lehrer und Öffentlichkeit nach den Corona-bedingten Einschränkungen bei der Berufsorientierung und Nachwuchsinformation, intensiv über die hervorragenden Berufs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk. Darüber hinaus stehen Betrieben und Jugendlichen die Ausbildungsberater der Handwerkskammern zur Seite. Der Einstieg in das Ausbildungsjahr mit einer Berufsausbildung im Handwerk ist auch jetzt im Herbst noch möglich.

Es gibt viele Gründe, die für eine Ausbildung im Handwerk sprechen: von der interessanten, abwechslungsreichen und ganzheitlichen Arbeit über die hervorragenden Aussichten, sich über die Meisterfortbildung selbständig zu machen, bis zu den Mitwirkungsmöglichkeiten und kurzen Entscheidungswegen in den Familienbetrieben des Handwerks. In jedem Handwerksberuf wird man zielgerichtet darauf vorbereitet, nach bestandener Gesellenprüfung sofort als vollwertige Fachkraft zu arbeiten. Eine Lehre in einem der rund 130 verschiedenen Ausbildungsberufe des Handwerks ist deshalb die richtige Berufsentscheidung für Macherinnen und Macher.

