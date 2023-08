Schlechte Nachricht für Pendler: S-Bahn-Stammstrecke im August zehn Tage gesperrt

Von: Dirk Walter

Der neue Bahnsteig in Laim wird bald eingeweiht. © Schlaf

Pendler und Ausflügler, die Mitte August mit der S-Bahn in die Innenstadt wollen, hätten eigentlich eine Erschwerniszulage verdient. Die S-Bahn-Stammstrecke wird zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt.

München – Zum einen müssen im alten Stammstreckentunnel nahe Isartor Weichen erneuert werden. Zudem gibt es letzte Bauarbeiten in Laim. Dort wird ein neu gebautes Gleis an die Stammstrecke angeschlossen, erläutert ein Bahnsprecher. Nach Abschluss der Bauarbeiten am 21. August soll dann der neue Bahnsteig in Laim endlich in Betrieb gehen, kündigte der Sprecher an. Das war schon für das Frühjahr angekündigt worden, hatte sich aber verzögert.

Mehrere Linien betroffen: S-Bahnen fahren nur bis Pasing oder Ostbahnhof

Der alte, ziemlich runter gekommene und mit einem Bretterverschlag notdürftig verbaute Bahnsteig am Gleis 1, wo jetzt die S-Bahnen stadtauswärts halten, wird dann nicht mehr angefahren. Der bisherige Bahnsteig mit den Gleisen 2 und 3 – dort stoppen die S-Bahnen stadteinwärts – bleibt vorerst wie er ist.

Wie fast immer gibt es für jede einzelne S-Bahn-Linie während der Sperrung einen extra ausgetüftelten Ersatzfahrplan. So werden die Züge der S 1 aus Freising/Flughafen am Hauptbahnhof enden und dort auch wieder starten. Die Züge der S 2 aus Erding und der S 6 aus Ebersberg enden am Ostbahnhof. Von dort aus muss man dann auf die U-Bahn oder Busse ausweichen, um in die Innenstadt zu gelangen. Die Züge aus Petershausen beginnen und enden am Heimeranplatz – man kann aber auch in Obermenzing umsteigen.

Die S 4 aus Geltendort fährt ab Pasing ohne Halt bis zum Hauptbahnhof. Für die S 6 aus Tutzing und die S 8 aus Herrsching ist in Pasing Endstation. Die S7 aus Wolfratshausen endet an der Hackerbrücke, die S 7 aus der Kreuzstraße fährt teils nur bis Ostbahnhof, teils bis Giesing/Perlach. DIRK WALTER

