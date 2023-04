Tausende radeln für Volksbegehren über Autobahn bei München – Stau auf der A96

Sternfahrt

Am Sonntag (23. April) radeln tausende Menschen bei einer Sternfahrt zum Münchner Königsplatz. Auch über die A96 führt die Route. Stau ist die Folge.

München – Tausende Radler haben am Sonntag mit einer Sternfahrt zum Münchner Königsplatz das bayerische Radl-Volksbegehren unterstützt. Am frühen Nachmittag war ihre Zahl bereits auf etwa 17.000 angewachsen, wie die Polizei mitteilte. Bis zur Abschlusskundgebung könne sie noch weiter steigen. Angemeldet waren 8000 Teilnehmer. Erstmals führte eine der Routen der Sternfahrt auch über die Autobahn, konkret über ein kleines Stück der A96 in München.

Tausende radeln für Volksbegehren – auch über Münchner Autobahn

Dies führt momentan zu Stau. Der ADAC Staumelder verzeichnet auf der A96 zwischen Anschlussstelle München Freiham-Süd und Anschlussstelle Gräfelfing einen Kilometer Stau. Man müsse mit einem Zeitverlust von mindestens 15 Minuten rechnen (Stand: 15.15 Uhr).

Die Startpunkte der Sternfahrt waren teils weit von München entfernt – in Augsburg, Rosenheim, Weilheim oder Freising. Mit der Sternfahrt will der Fahrradclub ADFC das Radl-Volksbegehren unterstützen, das im März vom Innenministerium dem bayerischen Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt wurde. Nach Auffassung des Innenministeriums sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens nicht gegeben, weil der Gesetzentwurf in das Budgetrecht des Parlaments eingreife, zudem fehle dem Landtag für straßenverkehrsrechtliche Regelungen die Gesetzgebungskompetenz.

Bayerisches Radgesetz soll erlassen werden

Das Radl-Volksbegehren wurde von mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürgern beantragt. Eingereicht worden war es Ende Januar unter dem formalen Namen „Radentscheid Bayern“. Die Initiatoren wollen erreichen, dass ein bayerisches Radgesetz erlassen und weitere Vorschriften etwa des Straßen- und Wegegesetzes geändert werden. Ziel ist der Neu-, Um- und Ausbau sowie die Sanierung von Radwegen. (tkip/dpa)

