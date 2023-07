Taxifahren ohne Überraschung: München führt Festpreise für bestellte Fahrten ein

Von: Isabel Winklbauer

Ob die Festpreise das Taxifahren teurer machen, wird sich zeigen. © Pixabay

München führt als erste Stadt in Deutschland Festpreise für Taxifahrten ein. Dafür gab gestern der Kreisverwaltungsausschuss seine Zustimmung

Statt dem Taxameter den Fahrpreis zu überlassen, können Fahrgäste also künftig von vorneherein einen Fixpreis wählen. „Das gibt Sicherheit und steigert die Attraktivität der Münchner Taxiunternehmen gegenüber Portalen wie Uber“, sagt Grünen-Stadträtin Sibylle Stöhr, Vorsitzende der städtischen Taxikommission. Überteuerte Fahren zur Stoßzeit, in denen das Taxi im Stau Geld verdient, sind damit Vergangenheit.

Ab 1. September sind Festpreise immer dann möglich, wenn ein Taxi vorbestellt wird. Hans-Jürgen Dinter vom Vermittler Isarfunk erklärt: „Der Anrufer nennt seinen Start- und Zielort, und wir nennen ihm dann auf Basis der kürzesten Strecke und einem vorher mit den Taxi-Unternehmen vereinbarten Kilometerpreis einen Festbetrag. Diesen kann er annehmen oder doch lieber das Taxameter zählen lassen.“ Auf der Straße und am Taxistand werden die Festpreise nicht angeboten, hier zählt weiter das Taxameter.

In welcher Spanne sich die Festpreise bewegen, ist in der Tarif-Novelle genau geregelt. Sie können in einem Korridor liegen, der von fünf Prozent unter den Preisen der Taxi-Tarifordnung bis 20 Prozent darüber reicht – so gibt es zu besonderen Zeiten, etwa zur Wiesn, keine eklatanten Preisexplosionen. Aber werden dann nicht zumindest die 20 Prozent über Tarif saisonal ausgereizt? „Die Taxi-Unternehmen wollen Preise gestalten, die dauerhaft sind“, sagt dazu Experte Dinter. „Kunden erwarten Stabilität, Saisonpreise zerstören das Fahrgastvertrauen. Wir wollen kein Preis-Jojo.“

Gerade das Vertrauen der Gäste habe seit der Abschaffung der Ortskundeprüfung für Taxifahrer sehr gelitten, erklärt Dinter. Die mangelnde Orientierung mancher Taxler habe die Kunden oft Kilometer und somit Geld gekostet. Mit einem Festpreis wisse der Gast nun vorher, was er bezahlt. „Das ist anständig und transparent, der Gast kann kalkulieren.“ Schließlich betrachte man sich als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Man sei daher mit der Neuregelung sehr zufrieden. Auch weil man so nun zu Uber und Co. aufhole, die den Fahrpreis standardmäßig im Voraus nennen.

Unberührt bleiben die Festpreise, die es laut der Taxi-Tarifordnung jetzt schon für Standardstrecken gibt