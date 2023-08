Temperaturen über 30 Grad in München erwartet: Wie viel Hitze müssen Mieter ertragen? Expertin gibt Tipps

Von: Andreas Thieme

Fenster auf, Füße raus: Bei großer Hitze müssen Mieter erfinderisch werden © Wolfgang Kumm

Bei Außentemperaturen von 30 Grad heizen sich auch Mietwohnungen teilweise extrem auf. Doch wie viel Hitze muss man hinnehmen - und welche Maßnahmen kann man vom Vermieter fordern, damit die Wohnung erträglich bleibt im Sommer? Anja Franz vom Münchner Mieterverein klärt dazu auf.

Münchn - „Es gibt keine einheitliche Temperaturobergrenze im Gesetz. Das kommt immer auf den Einzelfall an“, sagt Anja Franz vom Münchner Mieterverein. Gelegentlich orientieren sich die Gerichte aber an den Regelungen für Arbeitsstätten. Demnach dürfen 26 Grad nicht überschritten werden. „Das kann man wohl als Faustregel nehmen“, sagt die Rechtsanwältin.

Wenn es in der Wohnung so heiß wird, dass es nicht mehr erträglich ist, könne man den Vermieter auffordern, dafür zu sorgen, dass dieser Zustand behoben wird - da es sich dann um einen Mangel handelt. „Wie er das dann aber macht, ist seine Sache: Jalousien, Klimaanlage, Ventilator - das kann der Vermieter entscheiden“, sagt Franz.

Grundsätzlich seien sommerliche Temperaturen in der Wohnung kein Mangel. „Wenn es in der Wohnung aber zu heiß wird, weil die Dämmung versagt oder nicht vorhanden ist, stellt das sehr wohl einen Mangel dar. Dann kann grundsätzlich die Miete gemindert beziehungsweise unter Vorbehalt bezahlt werden.“

München: Bei großer Hitze sogar kann die Miete gemindert werden

Allerdings dürfe man natürlich die Miete nur an den Tagen mindern, an denen es wirklich zu heiß war. „Der Mieter sollte also ein Tagebuch führen und am besten Fotos mit Datum vom Thermometer machen“, rät Anja Franz. Anrecht auf eine Klimaanlage hätten Mieter aber nicht.

Auch einen Anspruch auf Anbringung von Fliegengittern hat man wohl nicht. „Der Mieter kann sie selbst anbringen, muss es aber so machen, dass keine Schäden an den Fensterrahmen entstehen und die Gitter bei Auszug wieder entfernen“, sagt die Rechtsanwältin. „Am besten wäre es, wenn man das schriftliche Einverständnis des Vermieters einholt - und zwar auch für den Fall, dass man die Gitter lassen kann, wenn man wieder auszieht.“

„Sonst haftet man für eventuelle Schäden“: Expertin von Münchner Mietverein gibt Tipps

Jeder Mieter müsse grundsätzlich dafür sorgen, dass die Mietsache keinen Schaden nimmt. „Wenn man als Mieter die Wohnung also vorübergehend verlässt, sollte man alles so einrichten, dass durch Gewitter oder Stürme keine Schäden entstehen. Also Fenster und Balkontüre zu! Sonst haftet man für eventuelle Schäden“, rät die Expertin des Münchner Mietervereins.

Stichwort Hitze: „Man darf als Mieter alles anbringen, was Kühlung verspricht, solange kein Eingriff in die Bausubstanz erfolgt“, sagt Franz. Das wäre der Fall, wenn etwa eine Markise in die Wand gebohrt wird oder man Schrauben für die Befestigung eines Sonnensegels anbringt. Kein Problem seien Sonnenschirme oder Ähnliches. Aber: „Wenn ein Eingriff in die Bausubstanz erfolgt, benötigt man die schriftliche Genehmigung des Vermieters.“

