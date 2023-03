Tempo 30 in ganz München? Landesminister fordern neue Regeln - „Rückenwind für die Verkehrswende“

Von: Sascha Karowski

In der Müllerstraße ist Tempo 30 gewünscht. Das könnte bald einfacher umzusetzen sein. © Markus Götzfried

Die Verkehrsminister aller 16 Bundesländer fordern vom Bund neue Regeln für Tempo 30-Zonen. Falls das so kommt, wird sich wohl auch in München etwas ändern.

München - Ins Thema Verkehrberuhigung kommt jetzt Tempo. Die Verkehrsministerkonferenz hat sich darauf verständigt, den Kommunen mehr Flexibilität und Freiheit bei der Ausweisung von Tempo-30-Strecken zu ermöglichen. Der Bund ist aufgefordert, die bislang sehr restriktiven straßenrechtlichen Vorschriften entsprechend anzupassen. Bis zur nächsten Konferenz aller Länderverkehrsminister im Oktober in Köln sollen konkrete Kriterien für größere Spielräume erarbeitet werden. Das würde auch für München neue Möglichkeiten bedeuten.

Tempo 30 in ganz München? Grüne im Stadtrat sehen nach der Verkehrsministerkonferenz eine Chance

Innerorts gilt gemeinhin Tempo 50, es sei denn, die Verwaltung weist einzelne Straßen mit Tempo 30 aus. Doch bislang ist der Aufwand dafür noch recht groß. Die Stadt muss die Maßnahme für jede Straße einzeln gut begründen. Mobilitätsreferent Georg Dunkel hatte sich bereits mehrfach dafür ausgesprochen, Tempo 30 in der ganzen Stadt auszuweisen - mit Ausnahme der großen Hauptverkehrsstraßen. Die Grünen im Stadtrat sehen nun die Chance.

„Der Beschluss der Verkehrsministerkonferenz ist echter Rückenwind für die Verkehrswende“, sagt Stadträtin Gudrun Lux. Denn die Grünen hielten es weiter für sinnvoll, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts einzuführen, mit Ausnahme von Hauptverkehrsstraßen wie dem Mittleren Ring. Erstes Problem: Final muss Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) grünes Licht geben.

Tempo 30 in ganz München? Die SPD lehnt ein generelles Tempo 30-Gebot in der Stadt weiterhin ab

Zweites Problem: Eine niedrigere Regelgeschwindigkeit wird es mit der SPD in München nicht geben, das bekräftigt deren Stadtrat Nikolaus Gradl auf Anfrage, zumal in einem Großteil der Straßen bereits Tempo 30 gelte. „Es muss jedem klar sein, dass in einer Großstadt mit Wirtschafts- und Lieferverkehr kein generelles Tempo 30 angeordnet werden kann.“ Würde man dies von heute auf morgen machen, würden bestimmte Dienstleistungen sprunghaft teurer. „Das wiederum führt zu einer Verdrängung von der Innenstadt auf die Grüne Wiese.“

Dass die SPD bei dem Thema nicht mitzieht, weiß auch Lux. Generell sei man sich in der Rathaus-Koalition aber einig, dass es insgesamt mehr Tempo 30-Beschränkungen brauche. „Damit könnte man beispielsweise die Müllerstraße sicherer machen - gerade für die Schwächsten im Verkehr, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.“ Tempo 30 in der Müllerstraße war mehrfach Gegenstand von Anträgen in Bezirksausschüssen. Eine Anordnung war aber rechtlich bisher nicht möglich.

Tempo 30 in ganz München? ÖDP-Chef Tobias Ruff ist sich sicher, dass alle Menschen davon profitieren

Auch die ÖDP hatte bereits Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit gefordert. „Das hat für alle nur Vorteile“, sagt Stadtrat Tobias Ruff. „Weniger Staus, mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer; weniger Schadstoffausstoß, mehr Umweltschutz; weniger Lärm, höhere Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Daher setzen sich auch immer mehr Städte und Bürger dafür ein.“