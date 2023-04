Termin-Wahnsinn: Helene Fischer spielt sechsmal in München, während die Wiesn läuft

Von: Christian Einfeldt

Helene Fischer live in München 2023: Wenn die Sängerin in München spielt, ist gerade Oktoberfest. (Symbolbild) © IMAGO/osnapix und IMAGO/Sven Simon

Im September 2023 spielt Helene Fischer ganze sechs Konzerte in München. Das Problem für Bayerns Schlagerfans: Sie müssen sich entscheiden – zeitgleich ist Oktoberfest.

München – Im Herbst 2023 müssen sich Münchens Feierwütige entscheiden: Abends auf die Wiesn oder doch in die Olympiahalle? Die Interessen könnten sich überschneiden, wenn es einerseits um die Wiesn, andererseits um Konzerte von Helene Fischer geht. Auf dem Oktoberfest könnte gerade „Atemlos durch die Nacht“ ertönen – und zeitgleich hat die Sängerin nur sieben Kilometer entfernt ihren Auftritt.

Ende September ist das nicht nur einmal, sondern ganze fünfmal der Fall. In Kooperation mit Cirque du Soleil bringt Helene Fischer wortwörtlich den Zirkus in die Stadt – und macht dem diesjährigen Oktoberfest damit ordentlich Konkurrenz.

Helene Fischer live 2023: Tour mit 72 Dates startet – im September ist sie in München

Einen Vorwurf können Helene Fischer Fans der Sängerin wohl nicht machen: Sie hätten nie die Chance gehabt, sie live zu sehen. 2022 war es still geworden um die 38-Jährige. Dieses Jahr meldet sie sich akrobatisch zurück. Ihre Tour – simple betitelt mit „Live 2023“ – startet am 12. April 2023. In der Hamburger Barclays Arena kommt es zum Showdown. Ihr Rippenbruch, den sie sich im Vorfeld bei einer Probe zugezogen hatte, sei laut ntv.de zwar nicht vollständig verheilt – für ihre Live-Tour mit 72 Dates sei sie dennoch fit genug.

Helene Fischer: Live in München 2023 26. September 2023: Olympiahalle 27. September 2023: Olympiahalle 28. September 2023: Olympiahalle 29. September 2023: Olympiahalle 30. September 2023: Olympiahalle 01. Oktober 2023: Olympiahalle

Helene Fischer Konzert München: Zeitgleich ist das Oktoberfest im vollen Gange

Viermal in Folge spielt sie in Hamburg, fünfmal in Dortmund, viermal in Leipzig, fünfmal in Stuttgart – ähnlich häufig in Berlin oder Frankfurt. Im Zuge ihrer Tour ist sie in keiner Stadt so häufig Gast wie in Köln und der Lanxess Arena. Die meisten Überschneidungen im Terminkalender ihrer Fans hinterlassen wohl aber Fischers Auftritte in der bayerischen Landeshauptstadt. Zwischen dem 16. September und dem 3. Oktober finden die diesjährigen Wiesn statt – zwischen dem 26. September und 1. Oktober die Konzerte der 38-jährigen Sängerin.

Informationen zur Terminplanung liegen unserer Redaktion nicht vor. Am Ende bleibt Schlagerfans ohnehin nur die Wahl: Auf einen Wiesn-Abend verzichten – oder ein Maas weniger und mit Bus oder U-Bahn zur Olympiahalle. Ein Glück für die, die an keinem der beiden Events interessiert sind.

