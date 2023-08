Teure Zeiten im SAP-Garden: Kunst- und Schnellläufer kämpfen ums Eis

Von: Isabel Winklbauer

Läuferinnen der Munich Synchro Family bei der Einweihung der neuen Trainingshallen im SAP-Garden. Der junge Verein hofft künftig auf städtische Zuschüsse. © Flo Hagena

Im neuen Eissportzentrum soll es mehr Eiszeiten geben als vorher, aber sie werden kostspieliger. Vereine fürchten, dass das Eislauftraining im SAP-Garden für Münchens Eissportler zum Luxus auf Kufen wird.

Während die einen dem Hochsommer nachwinken, freuen sich andere über Kälte: Am 14. August hat im Olympia Eisstadion die Saison begonnen. Münchens Eissportler steuern deshalb jetzt schon ein wichtiges Thema an: die Verteilung der Trainings und öffentlichen Laufzeiten im neuen SAP-Garden. In einem Jahr soll der Betrieb dort starten. Aber wer darf wann aufs Eis? Und wie teuer wird der Spaß? Die Eismiete wird dort wohl viel höher als jetzt.

Zunächst die gute Nachricht: Künftig ist genug Eis für alle da. Im Moment ist es noch eng, es teilen sich Eishockeyspieler, Eiskunstläufer, Schnellläufer, Synchronläufer und das breite Publikum die Arena und die Trainingshalle am Spiridon-Louis-Ring. Im SAP-Garden dagegen bekommen das Eishockey einerseits und die anderen Sportarten andererseits je eine der drei neuen unterirdischen Hallen für sich allein, teilen sich eine zweite und bekommen zudem Zeiten in der großen Arena. „Künftig stehen im SAP-Garden mehr als 7900 Stunden im Jahr für den städtischen Eissport zur Verfügung“, sagt Sportreferent Florian Kraus, „und für die Belegung ist alleine das Sportamt verantwortlich“. Eishockey zählt nicht mehr dazu, dieses wird im neuen Eissportzentrum von Red Bull gesondert betreut. Der Vereinssport, der öffentliche Lauf, die erwachsenen Leistungsläufer und der Seniorenlauf werden also künftig mit Eiszeiten verwöhnt. Besonders der Breitensport soll profitieren. „Wir wollen künftig einen öffentlichen Eislauf fast durchgängig von vormittags bis in den Abend hinein sowie an den Wochenenden anbieten. Dazu gehören auch 200 Stunden in der Arena, die sonst dem Eishockey und den Basketballern des FC Bayern vorbehalten ist“, sagt Kraus, „schließlich sollen alle Münchner etwas von der Anlage haben.“

Münchens Sportreferent Florian Kraus. © Sportreferat/ Tabias Hase

Durch die vielen Stunden und Flächen lösen sich für Münchens Leistungs-Eissportler einige Probleme. Sie kämpfen derzeit erbittert um Trainingszeiten am späten Nachmittag, in denen sich vor allem die Kunstläufer und die Schnellläufer des SLIC-Vereins auf die Füße treten, weil alle erst nach Schule, Uni oder Arbeit Zeit haben. Auch die erwachsenen Leistungsläufer könnten mehr Trainingszeiten bekommen. Bei ihnen auf dem morgendlichen Kürpatch-Eis ist es so eng, dass sie oft ab drei Uhr morgens anstehen müssen, um Eintrittskarten zu bekommen. Die Synchronläuferinnen der Munich Synchro Family haben bisher überhaupt nur Stunden an zwei Tagen und würden gerne aufhören, Hallen im Umland anzumieten.

Jedoch: Die Sportler befürchten, dass die Kosten im neuen Eis-Paradies eklatant steigen. „Die Eiszeiten werden deutlich teurer als im Olympia-Eislauf“, bestätigt ein Insider, der nicht genannt werden möchte. Derzeit zahlen die Vereine zwischen 220 und 280 Euro pro Stunde auf der Eisbahn. Für Inge Kienast, Präsidentin des Eis- und Rollsportclubs München (ERC) ist das jetzt schon eine Katastrophe. „Wenn die Stunde bald 300 Euro kostet, dann wären das bei 20 Kindern auf dem Eis 15 Euro pro Kind. Aber unsere Leistungssportler trainieren an sechs Tagen zwei Stunden. Wie viel sollen wir denn verlangen?“ Auch die Schnellläufer bangen um die Eiskosten. „Unser größter Wunsch für den SAP-Garden ist, dass die Eismiete bezahlbar ist“, sagt SLIC-Chefin Marianne Wibmer. ERC, SLIC und auch der Münchner Eislaufverein erhalten einen städtischen Zuschuss von 60 Euro pro Stunde, die neu gegründete Synchro Family noch nicht – diese hofft, künftig den anderen wenigstens gleichgestellt zu werden.

Wie der Kampf ums Eis ausgeht, zeigt sich im Oktober. Dann lädt das Sportreferat zu Gesprächen bezüglich der Eisbelegung ein. Hoffnung auf billige Mieten macht auch Sportreferent Kraus nicht: „Eis ist nun mal die teuerste Ressource, neben Wasser in Bädern.“