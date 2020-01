Mit uralter Masche: Mann redet auf Frau ein - und luchst ihr eine halbe Million Euro ab

Ein Trickbetrüger gab sich am Montagmorgen als Polizist aus und überredete eine Frau ihm ihren gesamten Schmuck und auch das Bargeld zu überlassen.

Forstenried/München - Per Post, per Telefon oder in Internet - überall lauern Trickbetrüger mit ihren Maschen. Dieses Mal hat sich ein Mann aber etwas ganz besonderes einfallen lassen und dabei auch noch Erfolg gehabt. Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Wert ließ er mitgehen, meldet die Polizei, also rund eine halbe Million Euro.

Da hat sich ein Verbrecher mal etwas einfallen lassen. Als Wolf im Schafspelz rief er am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr eine 70-jährigen Münchnerin in ihrer Wohnung in der Waterloostraße an, der Mann gab sich als Polizist aus.

Laut den Beamten erzählte er der Seniorin, dass ein Einbrecher festgenommen worden wäre, der einen Zettel mit ihren Personalien bei sich trug. Zu ihrem eigenen Schutz sollte die Münchnerin ihren gesamten Schmuck und auch das Bargeld einem Abholer überreichen.

Gegen 14 Uhr holte ein unbekannter Mann den Schmuck und das Bargeld bei der 70-Jährigen in der Waterloostraße ab. Die Seniorin hatte ihre Wertgegenstände bereits in drei Taschen gepackt. Der Gesamtwert befindet sich im mittleren sechsstelligen Bereich, meldet die Polizei. Danach floh der Abholer. Zwei Stunden später, gegen 16 Uhr, wurden die Beamten verständigt.

Polizei bittet um Mithilfe - Zeugenaufruf

Da der Trickbetrüger noch nicht gefasst ist, bittet die Polizei um Mithilfe.

Täterbeschreibung:

Der Täter soll 170 Zentimeter groß sein,

blonde, kurze Haare haben,

einen braunen Pullover und eine schwarze Hose tragen.

Außerdem führte er drei Reisetaschen (lila, beige-braun, weiß) mit sich.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München: Telefon 089/2910-0

