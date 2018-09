Süßer Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn: Das Polarfuchs-Pärchen Svea und Skipp ist dort jetzt Zuhause 

Im Tierpark Hellabrunn freut man sich über zwei neue Bewohner: Seit Dienstag leben die süßen Polarfüchse Svea und Skipp dort. Bald schon könnten die Tiere für mehr Polarfuchs-Nachwuchs in Hellabrunn sorgen.

Hellabrunn - Seit Anfang der Woche gibt es wieder ein Polarfuchs-Pärchen in Hellabrunn. Die beiden Tiere sind im Frühjahr dieses Jahr zu Welt gekommen und am Dienstag aus dem Opel-Zoo Kronberg und dem Zoo in der Wingst nach Hellabrunn gekommen. Momentan gewöhnen sie sich in ihrer Anlage in der Polarwelt ein.

Die Polarfüchse heißen Skipp und Svea – die zuständigen Tierpfleger aus der Polarwelt durften die Namen der neuen Bewohner bestimmen. Laut der Pressemitteilung des Zoo Hellabrunns verlaufe die Eingewöhnung der Tiere, deren natürlicher Lebensraum eigentlich arktische Gebiete der Nordhalbkugel sind, bisher sehr gut. Scheinbar mögen sich Svea und Skipp und auch das neue Zuhause gefalle ihnen.

+ Polarfuchs/ Polarfuechse 2018 Tierpark Hellabrunn © Joerg Koch/ Tierpark Hellabrunn / Joerg Koch/ Tierpark Hellabrunn

Polarfüchse wie Svea und Skipp bleiben ein Leben lang zusammen





In menschlicher Obhut sind Polarfüchse – ähnliche wie Waschbären oder Vielfraße – relativ unempfindlich und wenig anspruchsvoll, was die Anlagengestaltung angeht. „Eine Bodenfläche aus verschiedenen natürlichen Materialien wie Kies, Rasen oder Erde bietet den Füchsen Möglichkeiten, Essenreste und Knochen zu vergraben“, so Beatrix Köhler, zoologische Leiterin im Tierpark Hellabrunn. „Außerdem brauchen die Tiere natürlich ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und erhöhte Liegeflächen.“

Polarfüchse bleiben ein Leben lang als Paar zusammen. Mit etwa zehn Monaten sind sie bereits geschlechtsreif. „Mit etwas Glück können sich die Besucher schon im kommenden Jahr über Nachwuchs freuen“, verrät Beatrix Köhler. Den letzten Nachwuchs bei den Polarfüchsen gab es in Hellabrunn im Jahr 2013.

Die guten Nachrichten um Svea und Skipp kommen nur wenige Wochen nachdem diebeiden Polarfüchse Linda und Yaqui so schwer erkrankten, dass sie eingeschläfert werden mussten.