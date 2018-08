Grabräuber stehlen Geschenke für toten Sohn (†10) - Bewegender Brief der Mama an die Täter

Viel zu früh wurde ihr ihr Sohn genommen - mit zehn Jahren starb Sieglinde Kaisers Sohn. Grabräuber verschlimmern nun ihre Trauer.

München - Das Schicksal hat Sieglinde Kaiser (50) vor sieben Jahren ihren Sohn genommen. Quirin starb 2011 mit nur zehn Jahren nach einer schweren Operation. Er litt seit seiner Geburt an einem Herzfehler. Auf dem Waldfriedhof in Solln hat Sieglinde Kaiser einen Platz gefunden, an dem sie über seinen Tod hinaus mit ihm sprechen, ihm Geschenke machen kann. Doch genau diese Geschenke verschwinden seit Kurzem von der Grabstelle. Die liebende Mutter machen diese Diebstähle wütend und traurig zugleich. Jetzt hat sie einen Brief an das Holzkreuz mit dem Foto von Quirin gehängt – es ist ein bewegender Appell an den Grabräuber.

+ Der Brief an die Grabräuber. © Sigi Jantz

„Die Farbe Blau hat er immer geliebt“, sagt Sieglinde Kaiser. Deshalb hat sie extra blaue Herzen in Quirins Grab gesteckt. „Rote Herzen findet man überall“, erzählt die Mama. „Aber die blauen muss man suchen. Bei einem Kunstmarkt bin ich fündig geworden.“ Jetzt sind die blauen Herzen weg! Gestohlen von einem Unbekannten. Für Sieglinde Kaiser ist das ein Stich, ein Schmerz, als ob ihr ein Teil des Sohnes genommen wird: „Quirin Geschenke zu machen, ist die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, um ihm meine Liebe zu zeigen.“

33 ähnliche Taten im Vorjahr

Wie Sieglinde Kaiser ergeht es in München auch anderen Trauernden. 2017 gab es laut Polizei 33 solcher Taten. Die Friedhofsverwaltung erkennt zwar keine Zunahme, gleichwohl bedauere man jeden einzelnen Fall, der immer mit einem zusätzlichen Schmerz für Trauernde verbunden sei.

Sieglinde Kaiser weiß das. Wenn sie von den letzten Stunden mit ihrem Quirin erzählt, scheint es so, als ob sie ihr Kind erst vor wenigen Tagen zu Grabe tragen musste. Schauspieler wollte er werden. Er liebte Katzen. Deshalb steckt eine – natürlich blaue – Katzenfigur in der Grabstelle. Ihr Quirin hatte nicht viel Zeit in diesem Leben, erzählt Mutter Sieglinde. Ihr kam es so vor, als habe er das von Anfang an gespürt. „Quirin hat sehr wenig geschlafen, war an allem interessiert und hatte ständig das Gefühl, er würde etwas verpassen.“ Mit nur zehn Jahren musste der kleine Bub viel zu früh gehen, dafür blieb ihm weiteres Leid erspart, ist sich seine Mama sicher.

Seinen Tod muss Sieglinde Kaiser verkraften, die Erinnerungen an ihren Schatz und die kleinen Mitbringsel will sie sich aber nicht nehmen lassen. Deshalb spricht sie den Grabräuber mit einem Brief (siehe oben) aktiv an. „Er soll in sich gehen“, sagt die trauernde Mutter. Und wer weiß: Vielleicht stehen die blauen Herzen eines Tages wieder an ihrem Bestimmungsort. Ganz nah bei Quirin.

Johannes Heininger