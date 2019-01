Krankentransport durch München: Fahrer (26) in unglaublichem Zustand unterwegs

Als Polizisten den Fahrer eines Krankentransportwagens kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Der Mann wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen.

München - Am Dienstag, 29.01.2019, gegen 14.30 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion 23 (Giesing) ein 26-jähriger Fahrer eines Krankentransportwagens auf, da dieser auf sie einen nicht fahrtauglichen Eindruck machte. Sie kontrollierten ihn und dabei stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Der 26-Jährige befand sich alleine in dem Fahrzeug, wie die Polizei München berichtet. Der Mann gab an, am Wochenende Marihuana konsumiert zu haben. Er wurde für eine Blutentnahme in das rechtsmedizinische Institut gebracht. Gegen den 26-Jährigen wurde eine Anzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss erstattet.

München: Gefährlicher Krankentransport - Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und das Krankentransportunternehmen aus dem Landkreis Freyung-Grafenau musste einen Ersatzfahrer organisieren.

tz

