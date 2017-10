Messerstreit um die kleine Larissa – Mutter lockte Vater in die Falle

Papa Vittorio (29) mit der kleinen Larissa (2) im Gericht. Larissas Mutter lockte ihn in die Falle und verletzte ihn mit einem Messer.

Mädchen (2) musste zum Amtsgericht

von Andreas Thieme schließen

Traurig blicken ihre braunen Augen: Die kleine Larissa (2) hat am Freitag viel geweint. Zum ersten Mal in ihrem noch so jungen Leben musste sie zum Amtsgericht. Weil ihre Eltern Streit hatten.